25 апреля 2026, суббота, 17:52
Совет Европы готовит юридическую базу для суда над Путиным

  • 21.04.2026, 17:15
Стали известны подробности сессии ПАСЕ.

Специальный трибунал для Путина, реестр убытков и судьба замороженных активов Российской Федерации — это главные темы обсуждений в Совете Европы. 46 членов во главе с украинской делегацией уже приступили к работе. Подробности расскажет корреспондент телеканала FREEДOM Олег Борисов, который работает в Страсбурге.

Напомним, главные тезисы и главные темы обсуждения и работы на этой рабочей неделе в Совете Европы — это специальный трибунал против Путина за его агрессивные действия против Украины. Это реестр убытков и компенсация украинцам за ущерб, который нанес Путин Украине. Эти три кейса сейчас прорабатываются в Совете Европы.

На чем стоит акцентировать внимание, это, конечно же, — специальный трибунал. Потому что сейчас ведется очень большая подготовительная работа к следующему этапу в этом направлении. Почему это так тяжело и долго делается? Потому что юридическая система требует очень тщательной подготовки абсолютно по каждому кластеру. И что немаловажно, это финансирование. Нужны гарантии того, что страны будут финансировать специальный трибунал против Путина. Сейчас, по словам генерального секретаря Совета Европы Алана Берсе, уже есть 19 европейских стран, и 20-я — Коста-Рика, не член Совета Европы. И это очень важный сигнал, что даже за пределами Европы страны желают привлечения к ответственности агрессора. Все для того, чтобы такого больше не повторялось.

Эксклюзивно для FREEДОМ записали интервью с генеральным секретарем Совета Европы Аланом Берсе, где он озвучил важные тезисы. В одном из своих ответов он сказал, что, кроме специального трибунала, ареста убытков и замороженных активов Российской Федерации, ведется глобальная работа на уровне всех 46 членов Совета Европы, чтобы фокус внимания с Украины не смещался даже в ситуацию на Ближнем Востоке.

- Я думаю, сейчас мы сталкиваемся с довольно сложной ситуацией, с огромной нестабильностью в мире. Ситуация ужасна и в некоторых других странах. Но самое важное для нас — это всегда ставить Украину и поддержку Украины во главу угла. Это наш главный и самый важный приоритет, и так будет и впредь. И мы знаем, что нам понадобится время. Мы не можем рассматривать это как работу на краткосрочную перспективу. Мы хотим долгосрочного сотрудничества. И я думаю, что вся эта нестабильность не способствует прекращению войны в Украине. Это первый фактор. Вы упомянули санкции. Наша работа для Украины определенно не лежит в плоскости санкций. Мы сосредоточены на обеспечении ответственности за совершенное. Это и должно быть первостепенным. И я думаю, что этот вектор нашей работы также помогает поддерживать надежду на то, что в скором времени станет возможным достижение перемирия, — заявил генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе.

В эту среду и четверг ожидаются большие дебаты по специальному трибуналу против Путина, против агрессии Российской Федерации против Украины.

На этих дебатах будет озвучиваться позиция всех 46 членов Совета Европы. И будет сформирована общая позиция в Совете Европы, которая в дальнейшем очень важна для других институций Европейского Союза, и не только Европейского Союза, и других стран Европы.

Ну и, конечно же, для скорейшего создания специального трибунала, чтобы он заработал в Нидерландах, чтобы он стабильно финансировался. И чтобы кейс привлечения Путина к ответственности за его не спровоцированную войну против Украины ни в коем случае не забывался, а только лишь приближался к своему завершению. А завершение — это привлечение Путина к ответственности.

