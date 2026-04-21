Amnesty Internationаl: Cитуация с правами человека в Беларуси критическая 6 21.04.2026, 17:25

Международная правозащитная организация представила доклад о ситуации с правами человека.

Отдельный раздел в нем посвящен Беларуси, передает «Радыё Свабода».

«Мир находится на пороге опасной новой эры, которая вызвана атаками на многообразие, международное право и права человека со стороны могущественных государств, корпораций и антиправовых движений», - говорится в документе.

Правозащитники утверждают, что основанный на правилах порядок рушится на наших глазах, а вместе с ним и такие достижения человечества, как отказ от расовой дискриминации и насилия в отношении женщин, укрепление прав трудящихся и профсоюзов, признание прав коренных народов, борьба с бедностью, укрепление репродуктивных прав и справедливости.

«Мировые лидеры слишком покорны нападкам на международное право и систему многообразия. Их молчание и бездействие непростительны. Это моральное банкротство приведет лишь к отступлению, поражению и уничтожению с трудом достигнутых успехов в области прав человека. Умиротворение агрессоров подобно подливанию масла в огонь, который сожжет нас всех и испепелит будущее на многие поколения вперед», — сказала Генеральный секретарь организации Аньес Каламар.

Что говорится в докладе о Беларуси

Отдельный раздел документа посвящен Беларуси. Amnesty International заявила, что ситуация с правами человека в стране остается критической.

«Права на свободу выражения мнения, собраний и ассоциаций по-прежнему серьезно ограничены. Правительство стремилось подавить религиозные меньшинства посредством обязательной, непрозрачной процедуры регистрации. Судебная система использовалась для подавления инакомыслия. Пытки и другие виды жестокого обращения широко распространены. Беженцы и мигранты подвергаются злоупотреблениям со стороны властей», — говорится в докладе.

Продолжающаяся эмиграция, в том числе в ответ на послевыборные репрессии 2020 года, усугубила нехватку рабочей силы, и власти продолжают оказывать давление на эмигрантов, чтобы те вернулись, отказывая им в консульских услугах за границей.

После дипломатических мер США, включая отмену некоторых санкций, которые были приняты в обмен на освобождение заключенных, свобода выражения мнений остается серьезно ограничена.

Расширение списка «экстремистов»

Власти продолжали называть «экстремистскими» СМИ, транслирующие иную позицию, и произвольно добавляли около 100 человек каждый месяц в «Список лиц, причастных к экстремистской деятельности». По состоянию на декабрь этот список содержал 6127 человек, сообщают правозащитники.

Организации, которые публиковали, распространяли или производили «экстремистский» контент или были связаны с лицами из списка, были запрещены. Любая связь с ними или участие в их деятельности являлось уголовным преступлением. По состоянию на декабрь 28 работников СМИ находились в тюрьме за свою профессиональную деятельность.

По состоянию на 21 апреля в тюрьме находились 23 работника СМИ.

Закрытие организаций гражданского общества

Правительственные атаки на свободу ассоциаций продолжались. Участие в принудительно закрытых, приостановленных или незарегистрированных неправительственных организациях, а также политических и религиозных организациях по-прежнему криминализировалось и каралось штрафами и тюремным заключением.

По состоянию на декабрь 2025 года 99 общественных организаций, включая независимые НПО и профсоюзы, были закрыты или распущены в течение года из-за жестких законодательных ограничений, вмешательства правительства и финансовых трудностей.

Преследование религиозных организаций и духовенства, не подчинявшихся властям, продолжалось. Религиозные организации, не прошедшие обязательную перерегистрацию в течение предыдущих 12 месяцев, подвергались судебному преследованию с целью закрытия.

Преследование оппозиции

Власти продолжали злоупотреблять судебной системой для подавления инакомыслия. Сотни людей, включая правозащитников, активистов, работников СМИ и юристов, продолжали отбывать длительные тюремные сроки, назначенные после несправедливых, политически мотивированных судебных процессов. Более 170 жертв политически мотивированного заключения были досрочно освобождены в период с июня по декабрь в рамках сделки, заключенной при посредничестве США. Однако многие люди продолжали подвергаться произвольным преследованиям и тюремному заключению. По данным организации «Вясна», по состоянию на 21 апреля в Беларуси несправедливо содержались под стражей 864 человека.

Заочные судебные процессы

В сентябре ООН выразила обеспокоенность по поводу растущего числа заочных судебных процессов. Те, кто пострадал, узнали о преследованиях случайно, не знали о предъявленных обвинениях и основаниях для осуждения и были лишены правовой защиты. Пытки и другие виды жестокого обращения во время содержания под стражей, включая сексуальное насилие, оставались широко распространены, а виновные оставались безнаказанными. Лица, осужденные по политически мотивированным обвинениям, подвергались жестокому обращению в тюремных колониях. Им отказывали в контакте с внешним миром, надлежащей медицинской помощи, и часто их содержали в одиночных камерах в течение длительных периодов.

Смерти в заключении

По данным правозащитного центра «Вясна», заключенные подвергались принудительному труду, угрозам наказания и унижающим достоинство условиям содержания.

В докладе утверждается, что по меньшей мере две жертвы политически мотивированных преследований, Валентин Штермер и Андрей Поднебенный, умерли в заключении, в результате чего общее число смертей с 2020 года достигло девяти.

