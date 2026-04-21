закрыть
25 апреля 2026, суббота, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The New York Times: Украина предлагает переименовать часть Донбасса в честь Трампа

18
  21.04.2026, 17:31
  • 6,666
The New York Times: Украина предлагает переименовать часть Донбасса в честь Трампа

В Донниленд.

Когда в 2018 году Польша попыталась разместить на своей территории американскую военную базу, она представила эту идею под названием «Форт Трамп».

Когда Армения и Азербайджан в прошлом году подписали мирное соглашение в Белом доме, они назвали созданную транспортную магистраль «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Однако самым невероятным случаем использования имени президента Трампа для обозначения геополитического конфликта может быть тот, который до сих пор оставался вне поля зрения общественности. В ходе мирных переговоров по Украине в последние месяцы украинские официальные лица предлагали назвать часть Донбасса, за которую Россия все еще воюет, «Доннилендом».

Название, отсылающее к «Донбассу» и «Дональду», было озвучено четырьмя людьми, знакомыми с ходом переговоров, которые говорили об этом на условиях анонимности из-за царящей вокруг них секретности, пишет The New York Times.

Когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, отчасти в шутку, это было частью попытки убедить администрацию Трампа оказать большее сопротивление территориальным требованиям России, как сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров.

Тот факт, что название, напоминающее Диснейленд, было применено к обезлюдевшему и опустошенному участку украинской угольно-сталелитейной страны, может показаться неожиданным на фоне продолжающихся самых кровопролитных боев в Европе со времен Второй мировой войны. Но это также отражает глобальную реальность, в которой правительства апеллируют к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой Америки.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

