The New York Times: Украина предлагает переименовать часть Донбасса в честь Трампа 18 21.04.2026, 17:31

6,666

В Донниленд.

Когда в 2018 году Польша попыталась разместить на своей территории американскую военную базу, она представила эту идею под названием «Форт Трамп».

Когда Армения и Азербайджан в прошлом году подписали мирное соглашение в Белом доме, они назвали созданную транспортную магистраль «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Однако самым невероятным случаем использования имени президента Трампа для обозначения геополитического конфликта может быть тот, который до сих пор оставался вне поля зрения общественности. В ходе мирных переговоров по Украине в последние месяцы украинские официальные лица предлагали назвать часть Донбасса, за которую Россия все еще воюет, «Доннилендом».

Название, отсылающее к «Донбассу» и «Дональду», было озвучено четырьмя людьми, знакомыми с ходом переговоров, которые говорили об этом на условиях анонимности из-за царящей вокруг них секретности, пишет The New York Times.

Когда украинский переговорщик впервые упомянул этот термин, отчасти в шутку, это было частью попытки убедить администрацию Трампа оказать большее сопротивление территориальным требованиям России, как сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров.

Тот факт, что название, напоминающее Диснейленд, было применено к обезлюдевшему и опустошенному участку украинской угольно-сталелитейной страны, может показаться неожиданным на фоне продолжающихся самых кровопролитных боев в Европе со времен Второй мировой войны. Но это также отражает глобальную реальность, в которой правительства апеллируют к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой Америки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com