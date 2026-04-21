Белоруска вышла позавтракать и встретила Туска с Макроном 8 21.04.2026, 17:44

16,840

Видеофакт.

Белоруска вышла позавтракать в Гданьске — и встретила президента Франции Эммануэля Макрона вместе с польским премьером Дональдом Туском.

«Жизнь в Гданьске буквально. Вышла позавтракать в Старбакс… через секунду уже на прогулке с президентом Франции», — написала пользовательница Threads lizeyba.

Напомним, что 20 апреля президент Франции и премьер-министр Польши прибыли в Гданьск, чтобы посетить первый межправительственный польско-французский саммит по случаю Дня польско-французской дружбы. На улицах города собрались толпы людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com