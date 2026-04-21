Белоруска вышла позавтракать и встретила Туска с Макроном

Белоруска вышла позавтракать и встретила Туска с Макроном8
- 21.04.2026, 17:44
Видеофакт.
Белоруска вышла позавтракать в Гданьске — и встретила президента Франции Эммануэля Макрона вместе с польским премьером Дональдом Туском.
«Жизнь в Гданьске буквально. Вышла позавтракать в Старбакс… через секунду уже на прогулке с президентом Франции», — написала пользовательница Threads lizeyba.
Напомним, что 20 апреля президент Франции и премьер-министр Польши прибыли в Гданьск, чтобы посетить первый межправительственный польско-французский саммит по случаю Дня польско-французской дружбы. На улицах города собрались толпы людей.