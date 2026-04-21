закрыть
25 апреля 2026, суббота, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинцы сбили российский БПЛА V2U с искусственным интеллектом

  • 21.04.2026, 17:50
  • 3,968
Этот дрон является сложной целью.

Одно из подразделений Сил обороны с помощью перехватчиков-дронов STING Wild Hornets сбило российский БПЛА V2U, оснащенный искусственным интеллектом.

Этот дрон является сложной целью из-за использования ИИ и повышенной устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что V2U имеет модификации для разведки и корректировки огня, а также способен автономно распознавать цели и осуществлять автонаведение.

Скорость дрона составляет 60–100 км/ч, высота полета - до 3000 метров, а продолжительность нахождения в воздухе - до двух часов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

