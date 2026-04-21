Украинцы сбили российский БПЛА V2U с искусственным интеллектом 21.04.2026, 17:50

Этот дрон является сложной целью.

Одно из подразделений Сил обороны с помощью перехватчиков-дронов STING Wild Hornets сбило российский БПЛА V2U, оснащенный искусственным интеллектом.

Этот дрон является сложной целью из-за использования ИИ и повышенной устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что V2U имеет модификации для разведки и корректировки огня, а также способен автономно распознавать цели и осуществлять автонаведение.

Скорость дрона составляет 60–100 км/ч, высота полета - до 3000 метров, а продолжительность нахождения в воздухе - до двух часов.

