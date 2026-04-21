25 апреля 2026, суббота, 18:40
Белоруска выиграла мировое первенство по шахматам

3
  • 21.04.2026, 18:09
  • 2,886
В рапиде и блице.

Юные белорусские шахматисты смогли выиграть на престижном чемпионате мира-U14, который прошел в Сербии.

В соревнованиях принимали участие спортсмены со всего мира в возрасте от 8 до 18 лет. Из Сербии мы увезли две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Четыре трофея удалось завоевать в рапиде и один в блице.

Настоящей звездой чемпионата стала Нина Венская, которая смогла взять сразу две золотые медали – в рапиде и блице, став лучшей среди девушек до 14 лет.

Кроме шахматных баталий участники чемпионата пробовали себя в турнире по решению задач.

В личном зачете Венская заняла третье место, но вместе с Катриной Яковлевой блистала на первом месте в командном зачете.

Кроме того, второй результат в решении задач среди самых юных участниц показала наша Мирослава Шатило.

