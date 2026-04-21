Зеленский заявил о готовности нефтепровода «Дружба» к работе
- 21.04.2026, 18:12
- 2,244
Ремонт украинского участка нефтепровода «Дружба» завершен, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба» <...> Нефтепровод может возобновить свою работу», — написал он в телеграм-канале.
Как отметил Зеленский, завершение ремонтных работ на трубопроводе было определено в коммуникации с Европейским союзом.