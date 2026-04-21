Зеленский заявил о готовности нефтепровода «Дружба» к работе 21.04.2026, 18:12

2,244

Ремонт украинского участка нефтепровода завершен.

Ремонт украинского участка нефтепровода «Дружба» завершен, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба» <...> Нефтепровод может возобновить свою работу», — написал он в телеграм-канале.

Как отметил Зеленский, завершение ремонтных работ на трубопроводе было определено в коммуникации с Европейским союзом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com