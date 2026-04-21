25 апреля 2026, суббота, 18:40
Зеленский заявил о готовности нефтепровода «Дружба» к работе

  • 21.04.2026, 18:12
  • 2,244
Ремонт украинского участка нефтепровода «Дружба» завершен, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба» <...> Нефтепровод может возобновить свою работу», — написал он в телеграм-канале.

Как отметил Зеленский, завершение ремонтных работ на трубопроводе было определено в коммуникации с Европейским союзом.

