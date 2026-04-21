В РФ оставшийся без ног «ветеран СВО» возглавлял группировку похитителей 5 21.04.2026, 19:10

Иллюстрационное фото

Его арестовали.

Второй Западный окружной военный суд оставил под арестом двух участников боевых действий в Украине, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве. Группировку, в которую входили еще несколько человек, возглавлял сотрудник военного комиссариата Даниил Астахов, оставшийся в результате ранения без обеих ног, полагают следователи. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

По версии следствия, похитители действовали в прошлом году в Россоши, которая находится в 60 км от границы с «ЛНР». Обвиняемые, применив насилие, похитили сначала 17-летнего подростка, а потом женщину. Молодой человек ради освобождения отдал им некое имущество, а местная жительница — 100 тыс. росс. руб. После этого потерпевших отпустили. По предварительной версии, обвиняемые могли действовать в интересах преступной организации из другого региона.

Всего по этому делу задержали семь человек. Даниил Астахов и второй фигурант Виталий Борисов признали вину. Адвокаты военнослужащих просили смягчить им меры пресечения и выпустить из-под стражи. Суд доводы обоих адвокатов отклонил. В случае Даниила Астахова судья учел показания других обвиняемых, назвавших его неформальным лидером банды, а также наличие у господина Астахова судимости.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com