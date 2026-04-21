В Минске запустят единый сервис для водителей авто 3 21.04.2026, 19:19

Чиновник рассказал, что можно будет сделать с его помощью.

К 2027 году в Минске собираются запустить единый сервис для водителей — с его помощью можно будет найти парковку, заключить договор на городскую автостоянку, вызвать эвакуатор или пожаловаться на брошенную во дворе машину. Об этом рассказал гендиректор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, передает БелТА.

Новая система имеет официальное название «Хранение, парковка транспортных средств и управление парковочными пространствами». По словам Зырянова, она объединит сразу несколько направлений: управление платными парковками, работу с городскими автостоянками (их в Минске больше 110), фиксацию нарушителей правил остановки и стоянки, а также работу эвакуаторов. На городских стоянках, как обещают, можно будет дистанционно заключать договоры и видеть, есть ли свободные места.

Разработкой занимается Центр информационных технологий Мингорисполкома. Сервис встроят в экосистему «Умного города» — приложения, объединяющего разные городские функции.

— В приложении «Умный город» будет ссылка и на этот сервис. Открывая карту Минска и вводя локации по парковкам, пользователь попадет на этот информационный сервис, где сможет выбрать нужную функцию: поставить машину на парковку, разместить на стоянке на хранение, вызвать эвакуатор, если чья-то машина мешает, или сообщить о транспортном средстве, которое долго стоит во дворе. Все это будет в рамках единого сервиса «Умный город», — пояснил Зырянов.

Полностью сервис должен заработать во втором квартале 2027 года. Пользоваться им можно будет через сайт или мобильное приложение.

Отдельно Зырянов отметил, что пожаловаться на брошенную во дворе машину минчане могут и сейчас — по номеру 115. По его словам, люди активно звонят, и на заявки сразу же реагируют. Но все равно быстро избавиться от автохлама во дворе невозможно: сначала владельцу направляют уведомление и месяц ждут реакции. Лишь затем авто перемещают на охраняемую стоянку еще на три месяца, и потом запускается судебная процедура признания машины бесхозяйной.

Кроме того, чиновник сообщил, что в Минске до конца года планируют добавить около 10 тыс. новых парковочных мест, в том числе в зонах платной парковки. И напомнил, что с марта 2026 года заработало мобильное приложение parkouka.by, в котором можно оплатить парковку. Сервис работает по предоплате и принимает в том числе иностранные банковские карты. Другой способ оплаты — через СМС, информация размещена на стендах на каждой платной парковке.

