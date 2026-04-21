В Атлантическом океане завершил свой путь один из крупнейших айсбергов мира 21.04.2026, 19:25

В конце марта 2026 года ученые из Австралии и США зафиксировали в Южной Атлантике распад айсберга A-23A. Он откололся от шельфа в Антарктиде еще в 1986 году.

Об этом официальный сайт NASA сообщил уже в этом месяце.

Спутники отследили финальные этапы существования ледовой глыбы к северу от Южной Джорджии и Южных Сандвичевых островов. Исследователи Ян Лизер из Австралийского бюро метеорологии и Кристофер Шуман из Университета Мэриленда подсчитали, что с 2020 года площадь объекта сократилась с 6000 до 170 квадратных километров.

Масштабному таянию способствовали глубокие бассейны с водой на поверхности, что в конечном итоге привело к его полному коллапсу 31 марта.

Последние наблюдения за айсбергом были частично осложнены погодными условиями. «В последние недели я заметил, как матушка-природа, казалось, держала завесу (из облаков) над умирающим айсбергом, будто пытаясь дать ему немного приватности на этом этапе», — сказал Ян Лизер.

Долгая жизнь A-23A совпала с периодом значительного развития космических технологий наблюдения за Землей. С момента скола и до окончательного исчезновения за айсбергом следили спутники серии Landsat, Terra, Aqua, а затем и новейший аппарат PACE. Эти инструменты позволили не только фиксировать изменения формы ледника, но и анализировать его влияние на морские экосистемы при перемещении в зоны активного судоходства.

Несмотря на большой массив собранных данных, движение гигантских айсбергов оставляет много вопросов для науки, в частности относительно причин их застревания в океанических водоворотах.

«Мы, безусловно, немало знаем об общих закономерностях дрейфа айсбергов и общей среде. Но когда дело доходит до отдельных частей — больших и малых — и их траекторий, еще есть немало того, что нужно изучить», — подытожил Лизер.

