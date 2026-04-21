Путин: Мы значем, чем закончится война РФ в Украине
- 21.04.2026, 19:57
- 17,668
Диктатор РФ заявил, что продолжит дальше реализовывать поставленные цели.
Россия знает, чем закончится «специальная военная операция» в Украине. Об этом заявил диктатор РФ Владимир Путин, его слова передает РИА «Новости».
«Мы знаем, чем все это (СВО. — Прим.) закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет», — сказал диктатор на встрече с представителями муниципального сообщества.
По его словам, Россия продолжит дальше реализовывать те цели, которые перед собой поставила в начале войны. Путин также отметил, что боевые действия — это всегда сложная и опасная вещь.
«Уверен, они (задачи и цели «СВО». — Прим.) будут достигнуты», — заключил диктатор РФ.