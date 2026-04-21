Московские компании выстроились в длинные очереди за проводным интернетом 5 21.04.2026, 20:20

Из-за отключений мобильного интернета.

После мартовских отключений мобильного интернета в центре Москвы в столице РФ случился бум спроса на подключение к проводному интернету. В квартиру его можно, как обычно, провести за несколько дней, но предприниматели вынуждены неделями ждать подключения и доплачивать за то, чтобы получить стабильный интернет без очереди, передает The Moscow Times.

«Мы годами сидели на мобильном интернете Yota и не знали проблем, но после того, как в марте в нашем районе почти на месяц отключили мобильный интернет, попытались подключиться по проводу. Оказалось очень дорого и долго», – рассказывает владелица маркетинговой компании с офисом в районе Таганки. По ее словам, все провайдеры предлагали ждать не менее месяца, и в результате пришлось дополнительно заплатить приехавшему в офис инженеру, чтобы подключиться за неделю.

Похожие истории рассказали представители еще пяти компаний. «При этом надо учитывать, что цена вопроса за полгода выросла где-то на треть, и теперь сложно найти проводной вариант дешевле 7000 рублей в месяц даже очень маленькой структуре и с минимально приемлемой скоростью в 50 мбит/секунду», – говорит он.

Произошла «некоторая индексация», ведь все подорожало, объяснил повышение тарифов сотрудник «Дом.ру». «На дополнительные расходы попали также все те, кто находится в помещениях со статусом нежилых, даже если там фактически просто квартира (таких в центре Москвы немало – TMT). Пусть у вас 30 кв м, но подключиться как квартире нельзя», – рассказывает арендатор творческой мастерской в доме на Чистых прудах.

Изучив предложения десяти провайдеров, включая «Ростелеком» и «Дом.ру», TMT убедились, что платить за проводной интернет в центре Москвы действительно придется от 7 тыс. рублей в месяц. Самый дорогой вариант от операторов — от 20 тыс. рублей в месяц, включал раздачу Wi Fi для гостей по отдельному каналу, с регистрацией по номеру мобильного телефона. «Очень рекомендуется это сделать, тогда если кто-то из ваших клиентов зайдет на запрещенный в РФ сайт, вопросы будут к нему, а не к вам», – объяснили на горячей линии «Ростелекома».

При этом ждать подключения нужно примерно три недели. «В марте у нас случился наплыв клиентов. Сейчас полегче, но возможны задержки по ситуации», – сказал сотрудник горячей линии.

Под «ситуацией» он имеет в виду новые шатдауны. «Пока все более-менее работает, но скоро репетиции Парада Победы, и сами помните, как в прошлом году в центре все выключали», – рассуждает сотрудник другого оператора.

Отключения мобильного интернета в Москве начались как раз с прошлогоднего парада. С тех пор они периодически повторялись, а в марте этого года, преимущественно в центре, начали полностью ограничивать мобильный интернет и мобильную связь. В некоторых районах, например, на Чистых прудах и Китай-городе, не работало вообще ничего, в Таганском районе открывались только сайты из «белого списка», рассказывали москвичи. К апрелю интернет «дали», но все убедились, что рассчитывать на мобильные каналы связи нельзя – тем более, что время от времени мобильный интернет опять пропадает.

Тем, кто торопится или хочет платить поменьше, операторы предлагают другой вариант, который раньше использовали в труднодоступных районах – подключение по радиоточке. «Сейчас это самое оптимальное по цене и времени», – уверяют операторы компании «Глобал Телеком». За 3400 руб. в месяц оператор обещает установить на подоконнике в помещении антенну размером с книгу, которая будет раздавать интернет со скоростью до 100 Мбит в секунду. Другая компания предлагают установить антенну для интернета на крыше соседнего здания. «Условия подключения объяснит наш инженер», – говорит сотрудник оператора. Раньше действительно казалось, что самый надежный вариант подключения — по проводу, но надо учитывать, как развивается ситуация и технологии, говорит он.

