Украинец стал первым в истории чемпионом Европы без звания гроссмейстера 21.04.2026, 20:24

Роман Дегтярев

17-летний Роман Дегтярев сенсационно победил на турнире в Польше.

Украинский шахматист Роман Дегтярев вошел в историю как самый молодой и самый низкосеяный игрок, когда-либо побеждавший на чемпионате Европы.

Начав турнир в Катовице (Польша) под 126-м номером из 501 участника, 17-летний Дегтярев набрал 9 очков в 11 турах, заняв первое место и на полбалла опередив азербайджанских гроссмейстеров Ниджата Абасова, Айдына Сулейманли и Махаммада Мурадли.

При этом у Дегтярева до начала турнира не было звания гроссмейстера. Таким образом, впервые чемпионат Европы выиграл шахматист без этого высшего шахматного звания.

За победу на турнире Дегтярев получил €20 тыс. призовых, путевку на Кубок мира 2027 года и автоматическое звание гроссмейстера как победитель континентального чемпионата.

По возвращении на родину с Дегтяревым встретился президент Украины Владимир Зеленский и вручил ему награду «Будущее Украины» (вручается людям в возрасте до 18 лет за проявление личной храбрости, отваги, стойкости, патриотизма, активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность, отстаивание общечеловеческих ценностей, национальных интересов Украины, ее развития и достойного будущего).

