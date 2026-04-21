Зюганов поддержал Боню и заявил об угрозе революции в РФ, как в 1917 году 42 21.04.2026, 20:32

Геннадий Зюганов

«Призрак революции» бродит по России?

Блогер Викторя Боня, выступившая с резонансным обращением к диктатору РФ Владимиру Путину, подняла вопросы, которые уже ставились коммунистами в Госдуме, заявил на пленарном заседании нижней палаты во вторник глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, России может повторение ситуации 1917 года из-за «провалившейся до дна» экономики, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления в Госдуме 21 апреля.

«Я вчера посмотрел, есть такая дама, зовут ее Боня Виктория. Она обратилась напрямую к президенту, но из Монако. Она перечислила все вопросы, которые тут ставились, и вы слышали. И почему Анапе грязное пятно, и почему не отреагировали вовремя на помощь Дагестану и Чеченской Республике», — сказал Зюганов.

Он добавил, что его партия «делает все» для поддержки стратегии Владимира Путина, но в Кремле «не слышат», зато услышали Боню. «Мы вам десять раз говорили — провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансо-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году. Мы не имеем права это повторять», — заявил глава КПРФ.

На прошлой неделе бывшая участница «Дома 2» записала видеообращение «от лица народа» в адрес Владимира Путина и предупредила терпение людей может лопнуть, как пружина. Она перечислила пять ключевых проблем, включая наводнение в Дагестане, мазутные выбросы у побережья Анапы и блокировки интернета, добавив, что между россиянами и Путиным возникла «толстая стена», а граждане «боятся» президента. «Люди теряют деньги» и активно «гуглят, яндексят», как уехать из России. «Это сейчас один из самых популярных запросов… Вам не ту информацию доносят. Люди сегодня очень страдают», — заявляла блогер.

После этого пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели обращение Бони, отмечая, что затронутые блогером вопросы — резонансные. «Справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей. Это все не оставлено без внимания», — говорил он.

