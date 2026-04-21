Правозащитный центр «Весна» переехал в Польшу 1 21.04.2026, 20:40

Ранее основной офис правозащитной организации размещался в Вильнюсе.

Правозащитный центр «Весна» теперь будет вести постоянную работу из Варшавы, куда перебралась большая часть его команды. Ранее основной офис «Весны» размещался в Вильнюсе. О фактическом переезде рассказал глава организации Алесь Беляцкий на торжестве в честь 30-летия «Весны», которое прошло 21 апреля в Музее Свободной Беларуси в польской столице, передает «Зеркало».

Алесь Беляцкий отметил, что последние пять лет, которые он и несколько его коллег провели в тюрьме, а организации пришлось вести деятельность из-за границы, были очень тяжелыми, но «Весне» удалось выжить, более того — пришло много новых людей, появилось целое новое поколение «весновцев».

Сейчас, по его словам, команда рассыпана по разным странам, некоторая часть осталась в Вильнюсе, но большая часть теперь работает из Варшавы.

Напомним, основатель центра «Весна» Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года за свою многолетнюю деятельность по защите прав человека и демократии в Беларуси. 14 июля 2021 года за эту же деятельность Беляцкий был задержан белорусскими силовиками и впоследствии получил 10-летний тюремный срок. 13 декабря 2025 года политзаключенного освободили и принудительно вывезли из Беларуси. После этого власти аннулировали его паспорт, действительный до 2028 года.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com