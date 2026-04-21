24 апреля 2026, пятница, 0:11
Белорусские туристы сразили интернет хлебом с салом на фоне Альп

  • 21.04.2026, 20:57
Белорусские туристы сразили интернет хлебом с салом на фоне Альп

Видеофакт.

Белорусские туристы сразили соцсети, когда признались, что именно предпочитают есть в путешествиях за границей. Такой ролик в TikTok опубликовала пользователь соцсети под ником @mermaid_veronika.

Девушка емко отметила в коротком ролике: «Ты в Италии, но ты белорус» и показала, что едят белорусские туристы с видом на Альпы на северном побережье Италии. На видео путешественники с удовольствием едят простые бутерброды из черного хлеба с салом, дополняя блюдо для баланса помидоркой.

В комментариях пользователи охотно разделили удовольствие от этого простого обеда: «Какая у вас брускетта с панчеттой, мамма мия!», «Пища богов!», «Смачна есцi», «Самая полезная и вкусная еда!», «Брускетта кон лардо! Уважаю, но где драники?».

Самые любопытные поинтересовались, где белорусы смогли купить в Италии сало. И оказалось, что его туристы брали с собой из Беларуси.

А другие белорусы рассказали, как и сами ели такие простые и родные бутерброды в своих путешествиях: «Мы так под Эйфелевой башней ели», «Когда в первый раз отдыхали в Египте, нам очень не хватало колбаски или салка… В следующие поездки всегда брали с собой», «Мы также в Дубай летали!», «И я везде путешествую с салом - смаката!».

@mermaid_veronika

Хлебушек с салком🫶🏻

♬ son original - bruce

