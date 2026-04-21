Самую дорогую квартиру в истории купил украинец 22 21.04.2026, 21:25

За $550 млн.

Сделка по продаже квартиры в Монако на $550 млн стала крупнейшей в истории по отдельному дому. Кто и за что отдал эту невероятную сумму, рассказывает Bloomberg.

Не поскупился на элитную недвижимость самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. Хотя даже для него это ощутимая трата: состояние украинца оценивают в $7 млрд.

Впрочем, для него такие покупки не впервой. В 2019 году Ахметов купил виллу на французской Ривьере €200 млн, а до этого пентхаус в престижном лондонском ЖК.

Квартира имеет площадь в 2,5 тыс. м2, 5 этажей и 21 комнату, не считая балконов и террас с видом на Средиземное море. Также здесь есть частный бассейн, джакузи и как минимум восемь парковочных мест.

Монако считается государством с одними из самых высоких цен на недвижимость. Но квартира Ахметова расположена в самом элитном районе княжества – Маретерра в новом здании Le Renzo.

Новая территория, построенная на восстановленной земле, была открыта принцем Альбертом II в 2024 году и привлекла сверхбогатых инвесторов со всего мира.

И получается, что цена за только за один «квадрат» – $220 тыс. Считай, как новая квартира в Минске.

Сама сделка по покупке была завершена еще в 2024 году, но стало известно о ней только сейчас. Холдинговая компания Ахметова SCM подтвердила факт покупки недвижимости, но не сказала на какую сумму.

До Ахметова самым дорогой сделкой по жилью считалась продажа особняка застройщика Ника Кэнди в Челси за более чем $350 млн.

