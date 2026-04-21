США ввели новые санкции против Ирана 4 21.04.2026, 21:25

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В санкционные списки включены восемь иранцев, а также четыре компании из Ирана, ОАЭ и Турции: CHABOK FZCO (также известная как «CHABOK AVIATION»), EMTI FIBER TEXTILE IMPORT EXPORT TRADE LIMITED, SAMAN AIR SERVICES и SEPEHR KAVEH KISH INTERNATIONAL TRADING COMPANY.

Кроме того, в черный список добавлены два самолета иранской авиакомпании Mahan Air Boeing 777-200ER.

