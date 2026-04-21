Еще два российских НПЗ остановились 1 21.04.2026, 22:53

Из-за ударов БПЛА.

Новокуйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы (оба принадлежат «Роснефти») остановили переработку нефти из-за ударов БПЛА, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, Туапсинский НПЗ, единственный на черноморском побережье России стоит с 16 апреля, когда беспилотники атаковали порт Туапсе. Повторная атака состоялась 20 апреля. В результате пострадали портовая инфраструктура и резервуары с нефтью, а дым от пожара ко вторнику растянулся на 300 км и достиг Ставрополя.

Из-за невозможности отгружать продукцию в порт Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год, рассказали источники Reuters.

Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год встал 18 апреля. Завод, который в прошлом году произвел 1,1 млн тонн бензина, 1,6 млн тонн дизеля и 1,3 млн тонн мазута подвергся атаке в субботу. В результате были остановлены обе установки первичной переработки нефти — АВТ-11 и АВТ-9, рассказали источники Reuters.

Ранее в этом месяц под налет беспилотников попал НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), который занимает 4-е место по объемам переработки в России и снабжает топливом в том числе московский регион. Он остановил прием нефтяного сырья 5 апреля и тогда же прекратил выставлять бензин и дизтопливо на торги Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Завод мощностью 17 млн тонн в год, который вы прошлом году выпустил более 5 млн тонн бензина и столько же — дизеля, предположительно, не будет работать до конца апреля, говорили источники Reuters.

21 марта из-за атаки БПЛА прекращал прием нефти Саратовский НПЗ «Роснефти», а 26 марта встал завод «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф») в Ленинградской области, который занимает 2-е место в России по объемам переработки и первое — в европейской части страны.

