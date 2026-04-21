Глава СК России поручил начать проверку детских книг «38 попугаев», «Вредные советы» и «Котенок по имени Гав» 30 21.04.2026, 22:40

Александр Бастрыкин считает, что детские книги содержат «сомнительные установки».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку произведений детского писателя Григория Остера, сообщает пресс-служба СК.

Произведения Остера, среди которых — «Вредные советы», «38 попугаев» и «Котёнок по имени Гав», по мнению СК, содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки», а их проверка связана с необходимостью «выявлять несовершеннолетних на стадии подготовки преступлений».

Это одна из «ключевых мер противодействия криминализации подростковой среды», говорится в сообщении СК. Ведомство подчеркивает, что произведения Остера обсуждались на заседании Координационного совета ведомства по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов. Участники заседания также обратили внимание на «китайский опыт разработки системы контроля алгоритмов для отслеживания и ограничения» опасного контента.

Поручение Бастрыкино касается цикла стихотворений Остера «Вредные советы», уточнили ТАСС в пресс-службе СК. Эта книга — одно из наиболее известных произведений Остера. В ней детям в юмористической форме предлагается делать всё наоборот — например, не мыть руки, не стричь ногти или рисовать на обоях. Помимо «Вредных советов», писатель также известен своими сценариями к мультфильмам «Попался, который кусался!» и «Обезьянки».

После начала полномасштабной войны в Украине в российские библиотеки и книжные магазины начали поступать списки книг, не рекомендованных к распространению. В перечни в основном попадали авторы, выступившие против войны, а также признанные Минюст РФ «иностранными агентами».

