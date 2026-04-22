Такер Карлсон извинился, что агитировал за избрание Трампа президентом 22 22.04.2026, 1:13

10,732

Журналист выразил сожаление, что «ввел людей в заблуждение».

В США влиятельный консервативный журналист и подкастер Такер Карлсон извинился за то, что был сторонником и призывал свою аудиторию голосовать за Дональда Трампа.

Об этом он заявил в очередном выпуске своего подкаста Шоу Такера Карлсона, когда беседовал со своим братом Бакли — бывшим автором речей Трампа.

«Знаешь, это будет мучить нас еще долго — по крайней мере, меня. И я хочу сказать, что сожалею о том, что ввел людей в заблуждение. Это не было преднамеренно, это все, что я скажу», — сказал подкастер.

Как пишет издание The Guardian, на данный момент Карлсон находится в противостоянии с президентом Трампом по поводу поддержки США и Израиля против Ирана.

Only someone who wrote speeches for Donald Trump in 2015, voted for him three times and lost friends defending him can fully understand how painful the current betrayal is. Uncle Buck explains.



0:00 Monologue

2:20 Why Did Buckley Support Trump So Early On?

13:14 John McCain… pic.twitter.com/AV5yxiUopv — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 20, 2026

«Ты, я и все остальные, кто его поддерживал — ты писал для него речи, я агитировал за него — я имею в виду, что мы, безусловно, причастны к этому. Недостаточно просто сказать: „Ну, я передумал“ — или что-то вроде: „О, это плохо — я ухожу“. В очень небольшой степени, но в реальности, ты, я и миллионы таких же людей, как мы, — вот причина того, что это происходит прямо сейчас», — сказал подкастер своему брату.

Такер Карлсон много лет был союзником Трампа. Он выступал на Национальном съезде Республиканской партии и поддержал Трампа во время предвыборной кампании 2024 года.

17 июня президент Трамп публично поссорился с Карлсоном. Причиной конфликта стала позиция относительно войны Израиля и Ирана. В частности, Трамп назвал Карлсона сумасшедшим.

«Объясните чокнутому Карлсону, что Иран не может иметь ядерного оружия», — писал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com