закрыть
24 апреля 2026, пятница, 3:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Такер Карлсон извинился, что агитировал за избрание Трампа президентом

22
  • 22.04.2026, 1:13
  • 10,732
Журналист выразил сожаление, что «ввел людей в заблуждение».

В США влиятельный консервативный журналист и подкастер Такер Карлсон извинился за то, что был сторонником и призывал свою аудиторию голосовать за Дональда Трампа.

Об этом он заявил в очередном выпуске своего подкаста Шоу Такера Карлсона, когда беседовал со своим братом Бакли — бывшим автором речей Трампа.

«Знаешь, это будет мучить нас еще долго — по крайней мере, меня. И я хочу сказать, что сожалею о том, что ввел людей в заблуждение. Это не было преднамеренно, это все, что я скажу», — сказал подкастер.

Как пишет издание The Guardian, на данный момент Карлсон находится в противостоянии с президентом Трампом по поводу поддержки США и Израиля против Ирана.

«Ты, я и все остальные, кто его поддерживал — ты писал для него речи, я агитировал за него — я имею в виду, что мы, безусловно, причастны к этому. Недостаточно просто сказать: „Ну, я передумал“ — или что-то вроде: „О, это плохо — я ухожу“. В очень небольшой степени, но в реальности, ты, я и миллионы таких же людей, как мы, — вот причина того, что это происходит прямо сейчас», — сказал подкастер своему брату.

Такер Карлсон много лет был союзником Трампа. Он выступал на Национальном съезде Республиканской партии и поддержал Трампа во время предвыборной кампании 2024 года.

17 июня президент Трамп публично поссорился с Карлсоном. Причиной конфликта стала позиция относительно войны Израиля и Ирана. В частности, Трамп назвал Карлсона сумасшедшим.

«Объясните чокнутому Карлсону, что Иран не может иметь ядерного оружия», — писал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

