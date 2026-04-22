NASA подключилось к расследованию серии исчезновений ученых в США 10 22.04.2026, 4:00

Череда «загадочных смертей и исчезновений» началась в 2023 году.

NASA сотрудничает с федеральными агентствами в расследовании исчезновений и смертей 11 ученых-ядерщиков и астронавтов в США за последние годы. Об этом сообщила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс.

«В настоящее время ничто, связанное с NASA, не указывает на угрозу национальной безопасности. Агентство стремится к прозрачности и будет предоставлять больше информации по мере ее поступления»,— написала госпожа Стивенс в соцсети Х.

Череда «загадочных смертей и исчезновений» началась в 2023 году со смерти Майкла Дэвида Хикса, пишет CNN. Он проработал в Лаборатории реактивного движения NASA почти 25 лет. Большинство пропавших ученых связаны с ядерной наукой и космическими исследованиями, некоторые — с изучением неопознанных аномальных явлений.

Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер говорил, что в деле может быть замешано «что-то зловещее». Власти пока не установили никакой связи между инцидентами. ФБР расследует дело совместно с Минэнерго, Минобороны, правоохранительными органами штатов и местными органами власти. Президент США Дональд Трамп пообещал выяснить причины инцидентов в ближайшее время.

