Названа дата истечения ультиматума США Ирану 6 22.04.2026, 7:40

В этот день Тегеран должен предоставить США окончательный ответ.

Соединенные Штаты ожидают, что в среду, 22 апреля, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставит ответ на последнее предложение по урегулированию.

Об этом сообщает Axios.

Почему Трамп продлил перемирие

По данным портала, одной из причин решения Дональда Трампа продлить режим прекращения огня (несмотря на отсутствие прогресса) стало желание дождаться ответа верховного лидера Ирана и получения иранскими переговорщиками четких директив. Израильский источник сообщил, что Хаменеи ожидают именно в среду.

«Иранские переговорщики сказали, что ждут зеленый свет от верховного лидера», - отметил региональный источник.

Внутренний раскол в Иране

В последние дни иранское руководство ведет интенсивные внутренние дебаты относительно дальнейших шагов в переговорах с администрацией Трампа.

Гражданское руководство (спикер парламента Галибаф, министр иностранных дел Арагчи) выступает за продолжение переговоров, чтобы продолжить перемирие и достичь соглашения.

Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Вахиди и его заместители отказываются идти на уступки и выступают против переговоров, пока продолжается морская блокада.

Захват США иранского грузового судна в Аравийском море углубил внутренний раскол. Командиры КСИР обвинили иранских переговорщиков в слабости.

Что дальше?

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что Пакистан будет продолжать добиваться переговорного урегулирования. Он выразил надежду, что обе стороны будут придерживаться перемирия и смогут заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» во время второго раунда переговоров в Исламабаде.

Однако когда именно состоится этот раунд - непонятно. Представитель Белого дома подтвердил, что визит вице-президента Вэнса в Пакистан во вторник отменен.

«Любые дальнейшие обновления относительно личных встреч будут объявлены Белым домом», - заявил чиновник.

Первый раунд переговоров между США и Ираном, который состоялся в Исламабаде, завершился 12 апреля без каких-либо существенных результатов.

Как рассказал вице-президент Джей Ди Вэнс, встреча длилась более 21 часа, но стороны так и не пришли к согласию из-за того, что Тегеран не предоставил твердых гарантий отказа от разработки ядерного оружия.

20 апреля Дональд Трамп пригрозил «взрывом бомб», если соглашение не будет подписано, подчеркнув, что США требуют от Ирана отказаться от ядерных амбиций.

Тегеран, в свою очередь, заявил, что не признает американских ультиматумов и не передаст свой обогащенный уран ни США, ни любой другой стране.

