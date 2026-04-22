Politico: Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю на политическую карту 19 22.04.2026, 8:01

14,494

Петер Мадьяр

Победитель выборов в Венгрии объявил о начале новой внешнеполитической эры.

Избранный премьер-министр Петер Мадьяр победил Виктора Орбана на выборах в Венгрии отчасти благодаря обещанию перезагрузить отношения Венгрии с ЕС, однако он планирует сделать это внутри окрепшего блока центральноевропейских стран под руководством единомышленников, которые, по его мнению, разделяют общие культурные взгляды, экономические интересы и консервативные позиции во всем: от миграции до энергетической политики.

Именно поэтому он намерен возродить влияние Центральной Европы, обратившись к ее имперскому прошлому, пишет Politico. Мадьяр заявляет, что будет углублять связи с соседними государствами, особенно с Австрией, опираясь на прочные экономические узы и общую историю, уходящую корнями в Австро-Венгерскую империю конца XIX века.

«Когда-то мы были одной страной, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также культурным и экономическим причинам», – подчеркнул венгерский политик.

За важным исключением в лице Польши, эти страны, расположенные между Западной Европой и Россией, традиционно проявляли большую готовность поддерживать деловые связи с Москвой, заявляют журналисты.

Центральноевропейский блок - видение Мадьяра

Будущий венгерский лидер уже публично очертил, как он может реализовать свое видение центральноевропейского блока. На одной из недавних пресс-конференций он предложил объединить Вышеградскую группу (неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии) со Славковским форматом – механизмом сотрудничества, включающим Австрию, Чехию и Словакию.

«Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию», – объяснил Мадьяр. «Поэтому я надеюсь, что мы сможем добиться здесь прогресса».

В качестве четкого сигнала этой стратегии Мадьяр заявил, что его первые визиты в качестве нового лидера Венгрии в начале мая состоятся в Варшаву и Вену. И хотя он видит в Австрии более естественного союзника, Мадьяр может многому научиться у премьер-министра Польши Дональда Туска и его усилий по восстановлению либеральной демократии после лет популистского правления, включая то, как разблокировать фонды ЕС, удержанные из-за проблем с верховенством закона.

Ведь одним из главных приоритетов Мадьяра является обеспечение высвобождения замороженных средств ЕС в размере 18 млрд евро; он также добивается доступа к европейским оборонным кредитам на сумму 16 млрд евро и прекращения ежедневного штрафа в размере 1 млн евро, наложенного на Венгрию за отказ соблюдать миграционное законодательство ЕС.

«Визит в Варшаву посвящен обмену опытом относительно возвращения к либеральной демократии», – пояснил Эмиль Брикс, бывший австрийский дипломат и историк, изучавший распад Австро-Венгерской империи. «Визит в Вену больше связан с европейской политикой и тем фактом, что необходимо разрабатывать собственные предложения внутри этого региона».

Австрийское правительство, похоже, восприимчиво к этой идее.

Высокопоставленный австрийский дипломат, пожелавший остаться анонимным для обсуждения внутренних планов, заявил, что существует внутренняя логика в укреплении сотрудничества между государствами Центральной Европы внутри ЕС по модели Бенилюкса.

«Мы все – государства примерно одинакового размера со множеством общих интересов, и вместе мы были бы более значимыми с точки зрения веса голосов», – объяснил дипломат.

Неразрывная связь

Для австрийского правительства, возглавляемого консерваторами, углубление связей с Венгрией долгое время было стратегической целью.

В начале 2000-х годов, перед вступлением в ЕС нескольких бывших коммунистических стран, лидеры Австрии предложили возобновить альянс с Центральной Европой. Эта попытка в конечном итоге провалилась, сдерживаемая опасениями Польши и Словении, что Вена стремится восстановить свою гегемонию спустя более 80 лет после краха Австро-Венгерской империи.

Теперь уже более уверенная и процветающая Венгрия предлагает тесный союз. Польские лидеры, учитывая растущую экономическую и военную мощь своей страны, также больше не чувствуют угрозы от такой перспективы, отмечают эксперты.

Австрийские консерваторы также видят новые возможности теперь, когда Орбан ушел. «Мы тесно работали с Орбаном в 1990-х годах, и я всегда говорю, что молодой Орбан наверняка стал бы одним из самых ярых критиков сегодняшнего пожилого Орбана», – заявил Райнхольд Лопатка, депутат Европарламента от правящей консервативной Австрийской народной партии. «Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались, нам удавалось работать вместе по некоторым вопросам, но с годами это становилось все труднее и, в конце концов, невозможным».

Мадьяр и консервативный канцлер Австрии Кристиан Штокер начали закладывать основу для отношений между своими странами в эпоху после Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, согласно словам двух человек, присутствовавших на встрече. Лидеры обсудили первый визит Мадьяра в Вену и способы улучшения условий для австрийских фирм, ведущих бизнес в Венгрии, сообщил высокопоставленный представитель австрийского правительства.

Ожидается, что в Вене Мадьяр попытается выработать совместную позицию по миграции и обсудит судьбу Центрально-Европейского университета, который перенес свой основной кампус из Будапешта в Вену в 2019 году после кампании Орбана против этого учреждения, сообщил высокопоставленный австрийский дипломат.

Две страны уже неразрывно связаны в экономическом плане. Австрия является вторым по величине инвестором в Венгрии после Германии с объемом инвестиций более 11,7 млрд евро. Около 134 000 венгров работают в Австрии, многие из них – в качестве маятниковых мигрантов.

Национальный банк Австрии в отчете за прошлый год отметил, что растущие торговые связи со странами Центральной и Юго-Восточной Европы оказывают стабилизирующее влияние на австрийскую экономику в период глобальной неопределенности.

Тем не менее, между странами Центральной Европы сохраняются ключевые различия, которые наверняка осложнят усилия по созданию более тесного союза. По вопросу Украины, например, Австрия и Польша активно поддерживают дополнительную помощь ЕС для страны. Хотя от Венгрии при Мадьяре больше не ожидают препятствования помощи, как это делал Орбан, она присоединяется к Чехии и Словакии в отказе поддерживать кредитный пакет ЕС в размере 90 млрд евро для Киева.

У стран также расходятся взгляды на вступление Украины в блок.

Несмотря на эти различия, эксперты утверждают, что у стран Центральной Европы сохраняются сильные общие интересы, особенно когда речь идет об экономических инициативах и крупномасштабных инфраструктурных проектах.

«Если бы эти страны могли представить интегрированные предложения и скоординированные проекты, это укрепило бы их позиции при распределении фондов и средств сплочения из Брюсселя», – подчеркнул Райнхард Хайниш, политолог из Зальцбургского университета.

Стремление Мадьяра построить центральноевропейский альянс может также основываться на его понимании того, как на самом деле работает власть в Брюсселе. Будущий премьер-министр провел там почти десять лет в качестве дипломата при Орбане, прежде чем порвать с популистской партией «Фидес» и стать депутатом Европарламента от собственной консервативной политической силы «Тиса».

«Он, по сути, первый венгерский премьер-министр, который в совершенстве понимает, как работает механизм Брюсселя и ЕС», – заявил Стефано Боттони, профессор Флорентийского университета, специализирующийся на Восточной Европе. «А если вы хотите иметь больший вес в Брюсселе, если хотите быть противовесом крупным странам – Франции, Германии, – тогда вам нужно объединять силы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com