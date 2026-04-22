Китай вывел в море секретный корабль 10 22.04.2026, 8:05

Судно считается одним из основных инструментов для будущей операции против Тайваня.

Китай отправил свой новейший десантный корабль «Сычуань который называют «носителем беспилотников», в Южнокитайское море. Судно отправилось для проведения важных испытаний в зоне высокого военного напряжения, когда США и Филиппины проводят в регионе свои учения.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Появление «Сычуаня» в этот момент не выглядит случайным, отмечает издание. Официальный аккаунт ВМС Китая в Weibo обнародовал детали:

«Сычуань, первый в нашей стране десантный корабль типа 076, отправился из Шанхая в соответствующие воды Южнокитайского моря для проведения научно-исследовательских испытаний и учебных миссий, проверяя работоспособность нескольких бортовых систем и платформ».

Военные КНР пытаются снизить градус напряжения в заявлениях. В коротком сообщении добавили:

«Это обычные межрегиональные испытания и учебные учения, организованные в соответствии с общим планом строительства судна, и не направлены на какую-то конкретную цель».

Секретное оружие типа 076

«Сычуань» - это не просто десантное судно, а корабль нового уровня. Его считают ключевым инструментом для будущей операции против Тайваня. Судно прошло первые ходовые испытания еще в ноябре.

Что может нести этот гигант:

большое количество ударных и разведывательных беспилотников;

десантные катера и бронетехнику;

вертолеты и самолеты поддержки;

подразделения морской пехоты.

Корабль спроектирован так, чтобы обеспечить преимущество при высадке десанта. Наличие катапульт или специальных систем для БПЛА делает его уникальным в своем классе.

