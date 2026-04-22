Lufthansa отменяет 20 тысяч авиарейсов в летнем сезоне 3 22.04.2026, 8:13

Для экономии горючего.

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa сообщил об отмене 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь, пытаясь сократить расходы на топливо.

Об этом пишет Financial Times.

Компания уже отменила около 120 ежедневных рейсов, а также планирует закрыть отдельные маршруты из Мюнхена и Франкфурта на весь летний сезон, который продлится до середины осени.

«В целом к октябрю из расписания будет исключено 20 000 ближнемагистральных рейсов, что эквивалентно примерно 40 000 метрическим тоннам авиационного топлива, цена которого удвоилась с начала конфликта с Ираном», — говорится в заявлении Lufthansa от 21 апреля.

Обновленное летнее расписание перевозчик пообещал обнародовать «в конце апреля или начале мая». В компании отметили, что он будет предусматривать «оптимизацию предложений по ближнемагистральным рейсам на весь летний сезон, что обеспечит стабильность расписания на период планирования полетов».

Вопросы сокращения рейсов также обсуждались во время встречи министров транспорта стран ЕС 21 апреля. Чиновники искали пути избежания дефицита авиатоплива после предупреждения Международного энергетического агентства о возможном исчерпании запасов в течение ближайших шести недель.

Евросоюз уже рассматривает варианты реагирования. По словам еврокомиссара по транспорту Апостолоса Цицикостаса, среди возможных решений — поиск альтернативного керосина из США, обычно не используемого в Европе. Также обсуждается возможность разрешить авиакомпаниям заправляться большими объемами горючего за пределами ЕС, чтобы снизить риски перебоев.

«Если этот кризис продолжится, мы готовы вмешаться и обеспечить большую гибкость для авиакомпаний», — заявил Цицикостас.

