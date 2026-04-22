Италия вызвала посла РФ после скандального заявления Соловьева

Италия вызвала посла РФ после скандального заявления Соловьева8
- 22.04.2026, 8:17
Российский пропагандист позволил себе очень грязную брань в адрес премьер-министра Мелони.
Министерство иностранных дел Италии вызвало «на ковер» посла РФ в стране после того, как главный российский пропагандист Владимир Соловьев обрушился с оскорблениями на премьер-министра Италии Джорджу Мелони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Я поручил МИД вызвать российского посла Парамонова, чтобы выразить официальные протесты после чрезвычайно серьезных и оскорбительных заявлений российского телеведущего Владимира Соловьева на российском телевидении в отношении премьер-министра Джорджи Мелони», - написал Таяни.
Российский пропагандист Соловьев (которого итальянские власти в свое время оставили без недвижимости, арестовав обе его виллы на озере Комо), в недавнем эфире своей пропагандистской программы «Полный контакт» обругал Мелони на итальянском языке. В адрес премьера из уст россиянина прозвучало немало грязной брани.
Истерика Соловьева объясняется не только личными обидами на правительство Италии. Недавно стало известно о ряде новых договоренностей с Италией по военной поддержке Украины.