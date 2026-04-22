Лукашенко унизили
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 22.04.2026, 15:35
- 29,094
Короткий вывод из большого интервью.
Похоже, большое интервью Александра Лукашенко журналисту рупора кремлевской пропаганды RT Рику Санчесу доставило удовольствие обоим.
Правитель Беларуси в очередной раз воспользовался случаем, чтобы пнуть Владимира Зеленского, назвав его едва ли не вассалом США, бегущем при каждом удобном случае просить денег и оружия.
Лукашенко учил Запад демократии, рассуждал о ситуации на Ближнем Востоке, пугал соседей российским тактическим ядерным оружием и расскладывал по полочкам причины поражения Виктора Орбана.
В свою очередь, Санчес «разоблачил миф» о том, что Лукашенко диктатор. Подсластил собеседнику пилюлю неверифицированными данными о его «популярности». И высказался за масштабирование «уникального» опыта Беларуси на страны, в которых политиков меняют «слишком часто».
Но сколько бы лести не звучало в словах пропагандиста RT, главной целью этой беседы, похоже, было то, что авторы интервью вынесли в заголовок. И выглядит это максимально унизительно.
Вряд ли об этом Лукашенко мечтал на восьмом десятке лет: убеждать своего сюзерена в том, что он его сукин сын, и никого больше.
