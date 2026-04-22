Трамп резко передумал и решил продлить перемирие с Ираном

Трамп резко передумал и решил продлить перемирие с Ираном16
- 22.04.2026, 8:27
Президент США заявил о расколе в руководстве Тегерана.
Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Truth Social Дональда Трампа.
Причина продления перемирия
По словам Трампа, Пакистан (фельдмаршал Асим Мунир и премьер-министр Шехбаз Шариф) обратился к США с просьбой воздержаться от атак на Иран, чтобы дать иранским лидерам время выработать «единое предложение».
«Учитывая то, что правительство Ирана серьезно расколото, и по просьбе Пакистана, нас попросили придержать атаки, пока их лидеры не смогут выработать единое предложение», - написал Трамп.
Иран отказывается от переговоров
Предыдущее перемирие должно было истечь 22 апреля. На завтра (22 апреля) США планировали новый раунд переговоров в Пакистане, однако Иран так публично ни разу не подтвердил своего участия.
Государственные иранские СМИ уже сообщают об окончательном отказе Тегерана от диалога, называя переговоры «пустой тратой времени».