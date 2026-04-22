закрыть
24 апреля 2026, пятница, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

16
  • 22.04.2026, 8:27
  • 4,862
Трамп резко передумал и решил продлить перемирие с Ираном
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США заявил о расколе в руководстве Тегерана.

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Truth Social Дональда Трампа.

Причина продления перемирия

По словам Трампа, Пакистан (фельдмаршал Асим Мунир и премьер-министр Шехбаз Шариф) обратился к США с просьбой воздержаться от атак на Иран, чтобы дать иранским лидерам время выработать «единое предложение».

«Учитывая то, что правительство Ирана серьезно расколото, и по просьбе Пакистана, нас попросили придержать атаки, пока их лидеры не смогут выработать единое предложение», - написал Трамп.

Иран отказывается от переговоров

Предыдущее перемирие должно было истечь 22 апреля. На завтра (22 апреля) США планировали новый раунд переговоров в Пакистане, однако Иран так публично ни разу не подтвердил своего участия.

Государственные иранские СМИ уже сообщают об окончательном отказе Тегерана от диалога, называя переговоры «пустой тратой времени».

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

