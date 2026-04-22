24 апреля 2026, пятница, 22:41
Израиль выпустил на поле боя против «Хезболлы» артиллерию нового поколения

  • 22.04.2026, 9:15
Вместо бойцов в пушке работает автоматика, которая быстро и точно наводится на цель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула новейшую самоходную гаубицу Ro'em для борьбы с террористами «Хезболлы». Оружие уже прошло боевое крещение во время хрупкого прекращения огня в Ливане.

Об этом сообщает Fox News.

Название установки переводится с иврита как «Гром» и это не просто очередная пушка, а настоящий прорыв, утверждают инженеры. Она стреляет быстрее, бьет точнее и полностью меняет логику использования огневой силы.

Главный артиллерийский офицер ЦАХАЛа Эхуд Биби в комментарии Fox News отметил:

«Ro'em предоставляет новые возможности артиллерийскому корпусу и Армии обороны Израиля в целом, меняя способ использования огневой мощи на поле боя. Это знаменует собой историческую веху, которая начинает новую эру более точного, быстрого и гибкого огня, что позволяет нам эффективнее поддерживать войска на местах».

Систему разработала компания Elbit Systems, которая на международном рынке известна как SIGMA. Производством занимается дочернее предприятие в Южной Каролине, США.

Ключевые особенности гаубицы Ro'em:

экипаж: всего 3 солдата (вместо большого числа «обслуги» в старых системах);

дальность огня: примерно 40 километров;

полная автоматизация: система сама выбирает снаряд и пороховой заряд;

скорость: пушка автоматически наводится на цель и ведет огонь с высоким темпом.

Новое оружие позволяет действовать молниеносно: гаубица быстро занимает позицию и открывает огонь. Так же быстро Ro'em покидает место пуска, что минимизирует риск ответного удара.

Боевое крещение во время перемирия

Израиль уже успел проверить Ro'em в деле. Это произошло несмотря на 10-дневный режим прекращения огня. Военные отмечают: огонь был чисто оборонительным, ведь террористы готовили атаки против армии Израиля.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля:

«Во время этой операции войска вели точный артиллерийский огонь по нескольким позициям противотанковых и ракетных комплексов класса «земля-земля» «Хезболлы», из которых осуществлялись атаки на войска Армии обороны Израиля.

Стрельба была эффективной, достигла оперативных результатов и внедрила новые артиллерийские возможности, тем самым уменьшив угрозу для войск Армии обороны Израиля и израильского гражданского населения».

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук