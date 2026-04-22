Израиль выпустил на поле боя против «Хезболлы» артиллерию нового поколения 22.04.2026, 9:15

Вместо бойцов в пушке работает автоматика, которая быстро и точно наводится на цель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула новейшую самоходную гаубицу Ro'em для борьбы с террористами «Хезболлы». Оружие уже прошло боевое крещение во время хрупкого прекращения огня в Ливане.

Об этом сообщает Fox News.

Название установки переводится с иврита как «Гром» и это не просто очередная пушка, а настоящий прорыв, утверждают инженеры. Она стреляет быстрее, бьет точнее и полностью меняет логику использования огневой силы.

Главный артиллерийский офицер ЦАХАЛа Эхуд Биби в комментарии Fox News отметил:

«Ro'em предоставляет новые возможности артиллерийскому корпусу и Армии обороны Израиля в целом, меняя способ использования огневой мощи на поле боя. Это знаменует собой историческую веху, которая начинает новую эру более точного, быстрого и гибкого огня, что позволяет нам эффективнее поддерживать войска на местах».

Систему разработала компания Elbit Systems, которая на международном рынке известна как SIGMA. Производством занимается дочернее предприятие в Южной Каролине, США.

Ключевые особенности гаубицы Ro'em:

экипаж: всего 3 солдата (вместо большого числа «обслуги» в старых системах);

дальность огня: примерно 40 километров;

полная автоматизация: система сама выбирает снаряд и пороховой заряд;

скорость: пушка автоматически наводится на цель и ведет огонь с высоким темпом.

Новое оружие позволяет действовать молниеносно: гаубица быстро занимает позицию и открывает огонь. Так же быстро Ro'em покидает место пуска, что минимизирует риск ответного удара.

Боевое крещение во время перемирия

Израиль уже успел проверить Ro'em в деле. Это произошло несмотря на 10-дневный режим прекращения огня. Военные отмечают: огонь был чисто оборонительным, ведь террористы готовили атаки против армии Израиля.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля:

«Во время этой операции войска вели точный артиллерийский огонь по нескольким позициям противотанковых и ракетных комплексов класса «земля-земля» «Хезболлы», из которых осуществлялись атаки на войска Армии обороны Израиля.

Стрельба была эффективной, достигла оперативных результатов и внедрила новые артиллерийские возможности, тем самым уменьшив угрозу для войск Армии обороны Израиля и израильского гражданского населения».

