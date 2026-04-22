24 апреля 2026, пятница, 22:43
Иран атаковал контейнерное судно в районе Ормузского пролива

  • 22.04.2026, 10:08
Катер КСИР, не выйдя на связь, открыл огонь по кораблю.

В районе Ормузского пролива в 15 морских милях к северо-востоку от Омана Корпус стражей исламской революции (КСИР) 22 апреля атаковал контейнерное судно. Об этом сообщил Центр морских торговых операций Великобритании.

«Капитан контейнерного судна сообщил, что к судну приблизился один катер КСИР, не выйдя на связь, после чего открыл огонь по судну, что привело к серьезным повреждениям мостика. О пожарах или экологическом ущербе не сообщается. Весь экипаж, по имеющимся данным, в безопасности», — сообщили в Центре.

Напомним, 21 апреля закончилось двухнедельное перемирие между США и Ираном. Дональд Трамп пообещал накануне обрушить на Иран «множество бомб», если Тегеран и Вашингтон не заключат сделку.

