США в течение дня ожидают от Ирана решения по поводу переговоров 6 22.04.2026, 10:14

У властей Ирана нет единой позиции.

Соединенные Штаты рассчитывают, что сегодня верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи озвучит свою позицию по поводу последнего предложения об урегулировании ситуации, пишет Axios.

По информации СМИ, одним из факторов, повлиявших на решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня (несмотря на отсутствие прогресса), стало стремление дождаться ответа верховного лидера Ирана, а также получения четких указаний иранской переговорной стороной. Израильский источник отметил, что ожидают заявления Хаменеи именно в среду.

«Иранские переговорщики сказали, что ждут зеленого света от верховного лидера», - отметил региональный источник.

В последнее время руководство Ирана активно обсуждает дальнейшую стратегию в переговорах с администрацией Трампа.

Представители гражданской власти - в частности, спикер парламента Галибаф и министр иностранных дел Арагчи - поддерживают продолжение диалога, рассчитывая сохранить режим прекращения огня и в конечном итоге достичь договоренностей.

В то же время командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Ахмад Вахиди вместе с руководством КСИР занимают более жесткую позицию: они выступают против уступок и переговоров до тех пор, пока продолжается морская блокада.

Дополнительным фактором обострения стало захват США иранского торгового судна в Аравийском море. После этого представители КСИР раскритиковали переговорщиков, обвинив их в чрезмерной мягкости.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что его страна и в дальнейшем будет содействовать дипломатическому урегулированию. Он выразил надежду, что стороны сохранят перемирие и смогут заключить всеобъемлющее мирное соглашение во время следующего раунда переговоров в Исламабаде.

Впрочем, дата проведения этих переговоров пока не определена. В Белом доме подтвердили отмену запланированного на вторник визита вице-президента Вэнса в Пакистан.

Как отметил представитель администрации, любая новая информация о личных встречах будет обнародована позже.

Первый раунд переговоров между США и Ираном, состоявшийся в Исламабаде 12 апреля, завершился без ощутимого прогресса. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, переговоры длились более 21 часа, однако стороны не смогли прийти к соглашению, поскольку Тегеран не предоставил четких гарантий отказа от разработки ядерного оружия.

