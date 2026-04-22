В Беларуси сегодня завершается регистрация на ЦТ 22.04.2026, 10:25

Что еще можно успеть сделать?

Регистрация на централизованное тестирование завершается 22 апреля, напомнили в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).

Воспользоваться электронной формой для регистрации на централизованное тестирование на сайте РИКЗ можно до 12.00. После этого времени подать документы можно будет в пунктах пропуска, которые работают до 19.00.

В РИКЗ напомнили, что абитуриентам, которые регистрировались онлайн, нужно забрать в пункте регистрации пропуск.

«И сделать это нужно тоже до 22 числа включительно. Без бумажного пропуска не допустят до тестирования, даже если зарегистрирован», — рассказали в институте.

ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для выпускников 2026 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей, писала БЕЛТА. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая. Также 2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервными днями для ЦТ определены 18, 20, 22 июня. Резервные дни для ЦЭ — 20, 22 июня, иные сроки — 17, 19 августа.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 8 по 11 июня.

