Президент Аргентины спел о свободе на концерте в честь Нетаньяху 22.04.2026, 10:31

Выступление стало импровизацией.

Президент Аргентины Хавьер Милей неожиданно выступил на сцене во время церемонии зажжения факелов в честь Дня независимости Израиля. Политик присоединился к артистам и исполнил песню «Libre» («Свободный»), включенную в программу, пишет newsru.co.il.

Выступление не было запланировано и стало импровизацией. Судя по кадрам, режиссер церемонии Шимон Дери оказался на мгновение растерян и пытался направить президента к месту церемонии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, наблюдавший за происходящим из зала, также был удивлен происходящим.

Ранее Милей уже исполнял эту песню на сцене – в частности, на рок-концерте в Аргентине перед многотысячной аудиторией.

В рамках визита в Израиль аргентинский президент посетил Стену Плача и подписал соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и в области искусственного интеллекта, а также о запуске прямых авиарейсов в Буэнос-Айрес.

