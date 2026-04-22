Президент Аргентины спел о свободе на концерте в честь Нетаньяху

  • 22.04.2026, 10:31
Хавьер Милей

Выступление стало импровизацией.

Президент Аргентины Хавьер Милей неожиданно выступил на сцене во время церемонии зажжения факелов в честь Дня независимости Израиля. Политик присоединился к артистам и исполнил песню «Libre» («Свободный»), включенную в программу, пишет newsru.co.il.

Выступление не было запланировано и стало импровизацией. Судя по кадрам, режиссер церемонии Шимон Дери оказался на мгновение растерян и пытался направить президента к месту церемонии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, наблюдавший за происходящим из зала, также был удивлен происходящим.

Ранее Милей уже исполнял эту песню на сцене – в частности, на рок-концерте в Аргентине перед многотысячной аудиторией.

В рамках визита в Израиль аргентинский президент посетил Стену Плача и подписал соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и в области искусственного интеллекта, а также о запуске прямых авиарейсов в Буэнос-Айрес.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук