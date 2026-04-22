В Вильнюсе представят книгу «Беларусь Натальи Радиной» 22.04.2026, 10:37

Встреча пройдет уже сегодня.

В визит-центре Сейма Литвы Seimo lankytojų centras, Gedimino pr. 60) в Вильнюсе представят новую книгу известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

В презентации примут участие белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия’97» Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко. Ведущий встречи — ксендз Вячеслав Борок.

«Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» — это история современной Беларуси, рассказанная через судьбу одного человека. В центре книги — белорусская журналистка и политик Наталья Радина, главный редактор одного самого известного оппозиционного сайта страны — «Хартии’97».

Читатель вместе с героиней проходит через ключевые события новейшей истории Беларуси — от протестов середины 1990-х до сегодняшних дней. Книга рассказывает о борьбе за свободу, политических репрессиях и убийствах, организованных режимом Лукашенко, о тюрьме, преследованиях и невероятном побеге главной героини от КГБ.

На страницах книги появляются и многие известные современники — Станислав Шушкевич, Даля Грибаускайте, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другие.

Автор показывает Беларусь как отдельную европейскую страну со своей историей и идентичностью. Несмотря на годы диктатуры, репрессии и отсутствие реальной международной поддержки, белорусское общество продолжает борьбу за свободу.

Эта книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, но и всем, кто хочет лучше понять Беларусь и ее современную историю.

Книга будет представлена на белорусском, украинском и русском языках.

Презентация состоится 22 апреля, в среду, в 18:00

Адрес: Вильнюс, визит-центр Сейма Литвы (Seimo lankytojų centras, Gedimino pr. 60)

