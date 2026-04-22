закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мелони ответила Соловьеву, не называя его

25
  22.04.2026, 15:34
  • 19,364
Джорджа Мелони

Пропагандист не может давать уроков ни последовательности, ни свободы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала в соцсети X на критику в свой адрес со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева и отметила, что руководствуется исключительно интересами Италии.

«По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, у нас нет никаких ниточек, у нас нет хозяев, и мы не выполняем приказы. У нас есть только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, вопреки пропагандистам со всех уголков мира», - написала Мелони.

Напомним, ранее Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра страны.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

