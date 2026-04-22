Мелони ответила Соловьеву, не называя его 25 22.04.2026, 15:34

19,364

Пропагандист не может давать уроков ни последовательности, ни свободы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала в соцсети X на критику в свой адрес со стороны российского пропагандиста Владимира Соловьева и отметила, что руководствуется исключительно интересами Италии.

«По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры точно не заставят нас изменить курс. В отличие от других, у нас нет никаких ниточек, у нас нет хозяев, и мы не выполняем приказы. У нас есть только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью, вопреки пропагандистам со всех уголков мира», - написала Мелони.

Напомним, ранее Италия вызвала российского посла после того, как Владимир Соловьев в прямом эфире оскорбил премьер-министра страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com