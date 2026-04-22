24 апреля 2026, пятница, 22:44
Украинцы ударили по командному пункту ВМС РФ в Севастополе

  22.04.2026, 11:06
Также поражены пункты управления БПЛА.

21-го и в ночь на 22-е апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, поражён пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота «Стрелецкий» в Севастополе, сообщает Генштаб ВСУ.

Также нанесены удары по пунктам управления БпЛА в районах населённых пунктов Коровяковка и Тёткино Курской области РФ и пункту управления БпЛА «Молния» в районе Добролюбовки на Харьковщине.

Кроме того, украинские воины били по пункту управления подразделения противника в районе населённого пункта Вязовое Белгородской области РФ.

Также нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам врага возле Затишного на временно оккупированной территории украинской Донецкой области и Высокого Белгородской области РФ.

Кроме того, поражено скопление живой силы оккупантов в районе населённого пункта Графское Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесённого ущерба уточняются, добавляют в Генштабе.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук