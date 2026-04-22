Украинцы ударили по командному пункту ВМС РФ в Севастополе 1 22.04.2026, 11:06

Также поражены пункты управления БПЛА.

21-го и в ночь на 22-е апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, поражён пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота «Стрелецкий» в Севастополе, сообщает Генштаб ВСУ.

Также нанесены удары по пунктам управления БпЛА в районах населённых пунктов Коровяковка и Тёткино Курской области РФ и пункту управления БпЛА «Молния» в районе Добролюбовки на Харьковщине.

Кроме того, украинские воины били по пункту управления подразделения противника в районе населённого пункта Вязовое Белгородской области РФ.

Также нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам врага возле Затишного на временно оккупированной территории украинской Донецкой области и Высокого Белгородской области РФ.

Кроме того, поражено скопление живой силы оккупантов в районе населённого пункта Графское Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесённого ущерба уточняются, добавляют в Генштабе.

