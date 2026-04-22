24 апреля 2026, пятница, 22:44
Сибига: Позиция Украины на поле боя самая сильная за последний год

  • 22.04.2026, 11:38
  • 1,984
Технологическое превосходство - ключевой фактор.

Позиция Украины на поле боя самая прочная за последний год, в частности удалось минимизировать преимущество россиян в личном составе за счет применения дронов, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что нашу ситуацию теперь можно охарактеризовать следующим образом. Держим линию. Действительно, позиция на поле боя самая сильная или самая крепкая за последний год. Действительно самая прочная. Мы минимизировали преимущество россиян в личном составе за счет применения дронов», – сказал Сибига.

По словам министра, теперь преимущество в человеческой силе не является определяющим на поле боя благодаря достижениям украинского войска.

«Для нас ситуация на поле боя – это об укреплении переговорных позиций. Так же, кстати, и кредит. И мы подаем нашим партнерам, что если мы хотим приближать мир, справедливый мир, то надо прежде всего укреплять нашу переговорную позицию», – пояснил глава МИД.

Вторым важным элементом он назвал «закрытие неба». Министр подчеркнул, что Украина может сбивать до 90% воздушных целей, и «это наша новая геополитическая сила»

Третий элемент текущей ситуации – это асимметричные действия против врага, добавил Сибига. «Асимметрия в мышлении, асимметрия выстраивания тактик, развития технологий», – сказал министр.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук