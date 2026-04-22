Сибига: Позиция Украины на поле боя самая сильная за последний год
- 22.04.2026, 11:38
Технологическое превосходство - ключевой фактор.
Позиция Украины на поле боя самая прочная за последний год, в частности удалось минимизировать преимущество россиян в личном составе за счет применения дронов, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».
«Я считаю, что нашу ситуацию теперь можно охарактеризовать следующим образом. Держим линию. Действительно, позиция на поле боя самая сильная или самая крепкая за последний год. Действительно самая прочная. Мы минимизировали преимущество россиян в личном составе за счет применения дронов», – сказал Сибига.
По словам министра, теперь преимущество в человеческой силе не является определяющим на поле боя благодаря достижениям украинского войска.
«Для нас ситуация на поле боя – это об укреплении переговорных позиций. Так же, кстати, и кредит. И мы подаем нашим партнерам, что если мы хотим приближать мир, справедливый мир, то надо прежде всего укреплять нашу переговорную позицию», – пояснил глава МИД.
Вторым важным элементом он назвал «закрытие неба». Министр подчеркнул, что Украина может сбивать до 90% воздушных целей, и «это наша новая геополитическая сила»
Третий элемент текущей ситуации – это асимметричные действия против врага, добавил Сибига. «Асимметрия в мышлении, асимметрия выстраивания тактик, развития технологий», – сказал министр.