Бронза с золотым отливом: белорус стал призером чемпионата Европы по борьбе 2 22.04.2026, 11:41

Павел Глинчук

В полуфинале произошел резонансный инцидент.

Белорус Павел Глинчук стал бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в албанской Тиране, пишет Tochka.by.

В предварительной стадии в весовой категории до 130 кг наш атлет уверенно одолел борцов из Швеции (7:1) и Италии (8:0), после чего в полуфинале произошел резонансный инцидент.

Как сообщает пресс-служба Белорусской федерации борьбы, Павел Глинчук был дисквалифицирован по итогам поединка против именитого турецкого борца Рызы Каяалпа.

По ходу встречи между белорусом и его соперником возник спорный эпизод: произошел физический контакт, в результате которого Глинчук был дисквалифицирован. Судьи посчитали действия Павла в ответ на провокации турка неспортивным поведением.

Белорусская федерация борьбы незамедлительно подала ноту протеста по поводу пересмотра данного решения.

После изучения всех обстоятельств дела United World Wrestling (UWW) восстановил Павла Глинчука на турнире, а дисквалификацию применил только к полуфинальной встрече.

Таким образом белорусский борец получил право побороться за бронзовую медаль чемпионата Европы, где оказался сильнее россиянина Марата Компарова – 9:3.

«Мы благодарны руководству UWW за объективный подход и справедливое решение. Павел готов бороться и доказать свою силу. Конечно, такое недопустимо на ковре, и надо уметь совладать с эмоциями, но в случае, когда провокация и первые действия такого характера исходят от другого спортсмена, то решение должно быть справедливым в обе стороны», – отметил председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов.

