Соловьев обвинил Боню в подготовке бунта 23 22.04.2026, 11:58

8,276

Виктория Боня

«Вы что, пытаетесь повторить 1917?»

Неделю назад звезда Instagram Виктория Боня опубликовала обращение к российскому диктатору: она заявила, что народ его боится, а чиновники скрывают реальные проблемы. Несмотря на сдержанную реакцию Кремля, прокремлевские СМИ и блогеры начали атаковать Боню.

Главным публичным оппонентом Бони стал телеведущий Владимир Соловьев.

«Боню используют, - завил он в очередном выпуске своего телешоу. - При необходимости я готов пригласить её в эфир для обсуждения ситуации. Власть слышит народ. Однако, когда вы на полном серьезе раскручиваете попытку бунта, вы пытаетесь повторить 1917 год? Бунт рассерженных домохозяек? Кто стоит за вами? Понимаете ли вы, что идёт война? Задайте себе простой вопрос: в чьих интересах осуществляется манипуляция вашим сознанием?»

