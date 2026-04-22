Киевский стрелок называл себя «генералом российской армии»9
- 22.04.2026, 12:24
В его телефоне нашли странные видео.
58-летний Дмитрий Васильченков, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, называл себя генералом российской армии. Это выяснилось после изучения его личных файлов в телефоне.
Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский после брифинга.
Что нашли в телефоне стрелка
На устройстве Дмитрия Васильченкова обнаружили видеозаписи, на которых он сам себя снимал во время стрельбы.
«Мы когда посмотрели определенные файлы у него в телефоне - он там постоянно снимал себя, где он стрелял. Он, когда ходил по подъезду, называл себя генералом российской армии. Мы понимаем, что были определенные у него недостатки», - сказал Выговский.
Диктофон включил перед конфликтом с соседом
Кроме видео, полиция обнаружила аудиозапись. По словам Выговского, стрелок включил диктофон во время ссоры с соседом - вероятно, чтобы потом оправдать свои действия.
На запись попало все: как он поднялся в квартиру за карабином, как ходил по подъезду и вплоть до момента, когда забежал в супермаркет и захватил заложников.
Эту аудиозапись уже передали в СБУ.
Напомним, вечером 18 апреля Дмитрий Васильченков поджег собственную квартиру на улице Демеевской, вышел на улицу с карабином и открыл хаотичную стрельбу по прохожим. Затем он зашел в супермаркет «Велмарт» и забаррикадировался там с заложниками.
Спецподразделение КОРД 40 минут пыталось вести переговоры, но стрелок их игнорировал и не выдвигал никаких требований. После того как он застрелил одного из заложников, начался штурм - нападавшего ликвидировали.