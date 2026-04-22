закрыть
24 апреля 2026, пятница, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

  • 22.04.2026, 12:41
  • 3,940
ИИ раскрыл тайну Эль Греко

Кто на самом деле создал «Крещение Христа»?

Искусственный интеллект помог искусствоведам приблизиться к разгадке одной из самых известных тайн испанского Возрождения – авторства картины «Крещение Христа».

Долгое время считалось, что полотно, созданное мастером Эль Греко, после его смерти в 1614 году завершил его сын Хорхе Мануэль. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, ставит эту версию под сомнение.

Команда ученых применила методику под названием PATCH, которая сочетает 3D-сканирование поверхности картины и анализ мазков кисти с помощью сверточных нейронных сетей. Система разбивает полотно на микроскопические фрагменты и сравнивает их текстуру, определяя, принадлежат ли они одному автору.

Результаты анализа сотен участков «Крещения Христа» и других работ мастера показали однородный стиль письма, который исследователи связывают именно с Эль Греко. Это может свидетельствовать о том, что значительная часть картины была выполнена лично художником, а не дописана учениками или родственниками.

Кроме того, система успешно различила работы разных учеников мастерской с высокой точностью, что подтверждает ее эффективность в распознавании авторского почерка.

Хотя исследователи предупреждают, что влияние времени и повреждения полотен могут затруднять анализ, новая технология уже считается перспективным инструментом для атрибуции произведений искусства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

