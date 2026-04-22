ИИ раскрыл тайну Эль Греко
- 22.04.2026, 12:41
- 3,940
Кто на самом деле создал «Крещение Христа»?
Искусственный интеллект помог искусствоведам приблизиться к разгадке одной из самых известных тайн испанского Возрождения – авторства картины «Крещение Христа».
Долгое время считалось, что полотно, созданное мастером Эль Греко, после его смерти в 1614 году завершил его сын Хорхе Мануэль. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, ставит эту версию под сомнение.
Команда ученых применила методику под названием PATCH, которая сочетает 3D-сканирование поверхности картины и анализ мазков кисти с помощью сверточных нейронных сетей. Система разбивает полотно на микроскопические фрагменты и сравнивает их текстуру, определяя, принадлежат ли они одному автору.
Результаты анализа сотен участков «Крещения Христа» и других работ мастера показали однородный стиль письма, который исследователи связывают именно с Эль Греко. Это может свидетельствовать о том, что значительная часть картины была выполнена лично художником, а не дописана учениками или родственниками.
Кроме того, система успешно различила работы разных учеников мастерской с высокой точностью, что подтверждает ее эффективность в распознавании авторского почерка.
Хотя исследователи предупреждают, что влияние времени и повреждения полотен могут затруднять анализ, новая технология уже считается перспективным инструментом для атрибуции произведений искусства.