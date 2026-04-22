24 апреля 2026, пятница, 22:45
Из-за атак дронов в РФ возник дефицит ракет для ПВО

Стратегия Украины дает ощутимые результаты.

В России возник дефицит ракет для систем противовоздушной обороны на фоне усиления атак украинских беспилотников. Об этом рассказал военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Серж Марко в интервью Radio NV.

По словам военного, российская сторона уже фактически признает нехватку ракет для ПВО.

Он отметил, что РФ не может эффективно реагировать на массовые атаки дронов и испытывает трудности с защитой критически важных объектов.

«Они не знают, что делать с таким нашествием дронов и как защищать объекты», — заявил Марко.

Военный объяснил, что украинская стратегия ударов беспилотниками формировалась в течение длительного времени и сейчас начала давать ощутимые результаты.

В то же время Россия начала масштабировать собственные зенитные дронные подразделения значительно позже.

Отдельной проблемой для РФ является большая территория страны, которую сложно прикрыть средствами ПВО.

По словам Марко, Украине легче организовать защиту благодаря более компактной территории.

Это создает дополнительную нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны.

