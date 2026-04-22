Британский генерал стал главным советником Сырского 22.04.2026, 13:04

2,512

Ричард Ширрефф

Вновь созданный Военный экспертный совет ARES при Главкоме ВСУ Александру Сырскому возглавил экс-заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф. Об этом УНИАН сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что британский генерал Ширрефф также стал главным иностранным военным советником Сырского.

Во время встречи Сырский проинформировал Ширреффа об оперативной ситуации на фронте, применении новых тактик и видов вооружений. Также обсудили направления дальнейшей работы Военного экспертного совета ARES (Allied Reform and Expert Support).

В Генштабе ВСУ отмечают, что в Совет ARES вошли высокопоставленные военные эксперты стран-партнеров, в частности, генерал-лейтенант Павел Мацко, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Словакии. По данным Главкома, интерес к участию в совете среди западных генералов растет.

«Совет ARES станет постоянным и эффективным каналом коммуникации между руководством Вооруженных Сил Украины и профессиональным военным сообществом стран-партнеров. Его работа будет способствовать повышению качества управленческих решений и ускорению институционального развития ВСУ за счет внедрения международного опыта», – заявил Сырский.

Он подчеркнул, что Украина готова делиться собственным боевым опытом с армиями партнеров. «У нас есть уникальный боевой опыт – опыт самой масштабной и технологичной войны XXI века», – подчеркнул Главком ВСУ.

Сырский отмечает, что Ширрефф уже приступил к практической работе совета и обозначил конкретные направления деятельности, в частности в сфере военно-стратегического анализа.

Справка. Ширрефф в 2011–2014 годах занимал должность заместителя Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – вторую по значимости военную должность в Альянсе. Он является автором книги «2017: Война с Россией», в которой задолго до полномасштабного вторжения предупреждал западные правительства об агрессивных намерениях Москвы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com