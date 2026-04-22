22:45
The Times предостерегает Трампа от сближения с Лукашенко

  • 22.04.2026, 13:04
Дональд Трамп

Белорусский диктатор лишь использует переговоры с США в своих целях.

Возможное сближение президента США Дональда Трампа и Лукашенко вызывает все больше вопросов у экспертов, которые предупреждают, что доверять белорусскому диктатору опасно, а подобные контакты могут сыграть на руку Москве, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне сообщений о подготовке «большой сделки» между США и Беларусью Лукашенко заявил о готовности встретиться с Трампом после согласования договоренностей на более низком уровне. Это может стать первым личным саммитом с американским президентом.

Вашингтон в последние месяцы начал осторожно налаживать контакты с Минском, рассматривая Лукашенко как потенциального посредника в диалоге с Путиным. В рамках этого курса Беларусь освободила более сотни политзаключенных, включая лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого. В ответ США частично ослабили санкции, в частности в сфере экспорта калийных удобрений.

Однако многие аналитики считают такую стратегию рискованной. Несмотря на отдельные уступки, Лукашенко остается марионеткой Кремля. После протестов 2020 года он удержал власть при поддержке Москвы, а в 2022 году предоставил территорию Беларуси для вторжения российских войск в Украину.

Оппозиция предупреждает, что попытки «оторвать» Минск от Москвы вряд ли увенчаются успехом. При этом эксперты не исключают, что Кремль может даже выиграть от частичного сближения США и Беларуси. Ослабление санкций против Минска способно усилить разногласия между Вашингтоном и ЕС, сохраняя при этом зависимость Лукашенко от Москвы.

Некоторые наблюдатели отмечают, что белорусский диктатор использует переговоры с США как инструмент давления и попытку повысить собственную значимость. По их мнению, Лукашенко стремится представить себя «посредником» между Россией и Западом, не меняя при этом своей позиции.

На этом фоне риски остаются высокими, любые договоренности с Минском могут оказаться тактическими и временными, не приводя к реальным изменениям. Более того, подобные контакты могут косвенно укрепить позиции Кремля, а не ослабить их.

популярное за неделю

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук