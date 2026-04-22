The Times предостерегает Трампа от сближения с Лукашенко 1 22.04.2026, 13:04

Белорусский диктатор лишь использует переговоры с США в своих целях.

Возможное сближение президента США Дональда Трампа и Лукашенко вызывает все больше вопросов у экспертов, которые предупреждают, что доверять белорусскому диктатору опасно, а подобные контакты могут сыграть на руку Москве, пишет The Times (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне сообщений о подготовке «большой сделки» между США и Беларусью Лукашенко заявил о готовности встретиться с Трампом после согласования договоренностей на более низком уровне. Это может стать первым личным саммитом с американским президентом.

Вашингтон в последние месяцы начал осторожно налаживать контакты с Минском, рассматривая Лукашенко как потенциального посредника в диалоге с Путиным. В рамках этого курса Беларусь освободила более сотни политзаключенных, включая лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого. В ответ США частично ослабили санкции, в частности в сфере экспорта калийных удобрений.

Однако многие аналитики считают такую стратегию рискованной. Несмотря на отдельные уступки, Лукашенко остается марионеткой Кремля. После протестов 2020 года он удержал власть при поддержке Москвы, а в 2022 году предоставил территорию Беларуси для вторжения российских войск в Украину.

Оппозиция предупреждает, что попытки «оторвать» Минск от Москвы вряд ли увенчаются успехом. При этом эксперты не исключают, что Кремль может даже выиграть от частичного сближения США и Беларуси. Ослабление санкций против Минска способно усилить разногласия между Вашингтоном и ЕС, сохраняя при этом зависимость Лукашенко от Москвы.

Некоторые наблюдатели отмечают, что белорусский диктатор использует переговоры с США как инструмент давления и попытку повысить собственную значимость. По их мнению, Лукашенко стремится представить себя «посредником» между Россией и Западом, не меняя при этом своей позиции.

На этом фоне риски остаются высокими, любые договоренности с Минском могут оказаться тактическими и временными, не приводя к реальным изменениям. Более того, подобные контакты могут косвенно укрепить позиции Кремля, а не ослабить их.

