Град в Беларуси выпадает чаще, чем в Германии и Великобритании 22.04.2026, 13:10

Доминирующее влияние оказывает орографический фактор.

В мае одна из наиболее заметных зон выпадения града в Европе находится в Беларуси и Украине. Об этом говорится в исследовании испанских ученых, опубликованных в журнале Atmospheric Research, заметил телеграм-канал «De facto. Беларуская навука».

Исследователи поделились анализом частоты выпадения града в Европе за 2014−2024 годы на основе данных осадочных радаров и алгоритмов. Выяснилось, что основным эпицентром града являются Альпы. Значительные зоны также наблюдаются над Балканами и Апеннинами. Таким образом, доминирующее влияние оказывает орографический фактор (наука, описывающая рельеф) и закономерности атмосферной циркуляции.

Анализ также выявил четкую сезонную динамику. Градовая активность начинается в апреле с разрозненных очагов, затем в мае смещается в сторону юго-восточной Европы, а в сентябре — в район Средиземного моря. В мае одна из наиболее заметных зон выпадения града находится в Беларуси и Украине. В это время зоны низкой и умеренной частоты фиксируются на картах Пиренейского полуострова, восточной Франции, южной части Великобритании и Германии.

В целом Восточная Европа выделяется как один из регионов с высокой частотой выпадения града.

