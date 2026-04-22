24 апреля 2026, пятница, 22:46
Град в Беларуси выпадает чаще, чем в Германии и Великобритании

  • 22.04.2026, 13:10
Доминирующее влияние оказывает орографический фактор.

В мае одна из наиболее заметных зон выпадения града в Европе находится в Беларуси и Украине. Об этом говорится в исследовании испанских ученых, опубликованных в журнале Atmospheric Research, заметил телеграм-канал «De facto. Беларуская навука».

Исследователи поделились анализом частоты выпадения града в Европе за 2014−2024 годы на основе данных осадочных радаров и алгоритмов. Выяснилось, что основным эпицентром града являются Альпы. Значительные зоны также наблюдаются над Балканами и Апеннинами. Таким образом, доминирующее влияние оказывает орографический фактор (наука, описывающая рельеф) и закономерности атмосферной циркуляции.

Анализ также выявил четкую сезонную динамику. Градовая активность начинается в апреле с разрозненных очагов, затем в мае смещается в сторону юго-восточной Европы, а в сентябре — в район Средиземного моря. В мае одна из наиболее заметных зон выпадения града находится в Беларуси и Украине. В это время зоны низкой и умеренной частоты фиксируются на картах Пиренейского полуострова, восточной Франции, южной части Великобритании и Германии.

В целом Восточная Европа выделяется как один из регионов с высокой частотой выпадения града.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук