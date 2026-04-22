Град в Беларуси выпадает чаще, чем в Германии и Великобритании
- 22.04.2026, 13:10
Доминирующее влияние оказывает орографический фактор.
В мае одна из наиболее заметных зон выпадения града в Европе находится в Беларуси и Украине. Об этом говорится в исследовании испанских ученых, опубликованных в журнале Atmospheric Research, заметил телеграм-канал «De facto. Беларуская навука».
Исследователи поделились анализом частоты выпадения града в Европе за 2014−2024 годы на основе данных осадочных радаров и алгоритмов. Выяснилось, что основным эпицентром града являются Альпы. Значительные зоны также наблюдаются над Балканами и Апеннинами. Таким образом, доминирующее влияние оказывает орографический фактор (наука, описывающая рельеф) и закономерности атмосферной циркуляции.
Анализ также выявил четкую сезонную динамику. Градовая активность начинается в апреле с разрозненных очагов, затем в мае смещается в сторону юго-восточной Европы, а в сентябре — в район Средиземного моря. В мае одна из наиболее заметных зон выпадения града находится в Беларуси и Украине. В это время зоны низкой и умеренной частоты фиксируются на картах Пиренейского полуострова, восточной Франции, южной части Великобритании и Германии.
В целом Восточная Европа выделяется как один из регионов с высокой частотой выпадения града.