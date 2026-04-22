Самолетов нет: россиян хотят посадить на 700 старых «кукурузников» 14 22.04.2026, 13:14

Служба внешней разведки Украины узнала интересные детали.

Россия хочет вернуть в эксплуатацию большое количество старых самолетов Ан-2, прозванных в народе «кукурузниками». Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации предложил вернуть в эксплуатацию около 700 Ан-2, которые сейчас находятся на хранении. По мнению инициаторов, это позволит преодолеть острый дефицит малой авиации.

Альтернатив у россиян фактически не осталось. Из-за санкций доступ к новой технике существенно ограничен, а оба российских проекта, которые выступали заменой Ан-2, не оправдали ожиданий.

В Службе внешней разведки напоминают, что для нового российского ЛМС-901 «Байкал» неоднократно переносили сроки сертификации. Сначала на 2025 год, затем на 2026-й, а сегодня уже говорят о 2027-м. Из-за технических и финансовых трудностей конкретная дата до сих пор не определена.

Второй российский проект – это ТВС-2МС. Речь идет о глубокой модернизации того же АН-2, созданной без государственного финансирования. Это направление было закрыто. Сегодня монгольская компания MUNKH AERO планирует эксплуатировать эти самолеты у себя, используя американские двигатели.

По мнению специалистов, именно двигатели являются ключевой проблемой для восстановления 700 законсервированных самолетов. Фактически есть только два варианта – и оба выглядят тупиковыми.

Американские силовые установки недоступны из-за санкций, а российский ТВД-10Б пока существует только на бумаге. Перспективы его серийного производства в условиях финансового и технического истощения отрасли эксперты осторожно называют «довольно неопределенными».

Это не единственная проблема в вопросе реанимации старых самолетов. Инициаторы проекта заявляют, что фюзеляжи самолетов изношены лишь примерно на треть, однако отраслевые эксперты сомневаются в достоверности этой оценки. Вероятно, реальное состояние самолетов гораздо хуже, чем предполагают в РФ.

В Службе внешней разведки считают, что если сроки серийного производства «Байкала» снова сдвинут, а вопрос с двигателями останется нерешенным, ситуация станет критической.

Без авиасообщения около 60% территории РФ – районы, где нет ни автомобильных дорог, ни железной дороги, – фактически изолированы от остальной части страны.

Таким образом, жители отдаленных регионов РФ могут столкнуться с ситуацией, когда смогут добраться до цивилизации только с помощью «экологически чистого гужевого транспорта».

