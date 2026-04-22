В России еще два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов 22.04.2026, 13:20

2,072

Оба завода принадлежат компании «Роснефть».

В России после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании «Роснефть». Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседников Reuters, Туапсинский НПЗ, который единственный на черноморском побережье России, остановил работу еще 16 апреля после атаки беспилотников на порт Туапсе. Повторный удар по объекту произошел 20 апреля.

В результате атак были повреждены портовая инфраструктура и резервуары с нефтью. Дым от пожара, по данным источников, ко вторнику растянулся примерно на 300 км и достиг Ставрополя.

Из-за невозможности отгрузки продукции Туапсинский НПЗ остановил единственную установку первичной переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Также, по данным собеседников агентства, 18 апреля остановил работу Новокуйбышевский НПЗ мощностью 8,3 млн тонн в год.

Предприятие подверглось атаке в субботу, после чего были выведены из эксплуатации обе установки первичной переработки нефти - АВТ-11 и АВТ-9.

В прошлом году завод произвел 1,1 млн тонн бензина, 1,6 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com