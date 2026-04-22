Ученые принесли хорошие новости для кофеманов 1 22.04.2026, 13:28

Эксперты выявили новые положительные эффекты для здоровья.

Новое исследование показало, что как кофе с кофеином, так и кофе без кофеина изменяют микробиом кишечника, снижая уровень стресса и улучшая психологическое состояние. Это дает представление о давно предполагаемом влиянии напитка на здоровье, пишет «Вокруг света».

Кофе — это напиток растительного происхождения, получаемый из обработанных кофейных зерен. Его вкус и химический состав зависят от таких факторов, как сорт зёрен, степень их зрелости, методы обработки, обжарки и заваривания.

Он содержит ряд биологически активных соединений, в том числе алкалоиды, такие как кофеин, полифенолы, в том числе фенольные кислоты, дитерпены и меланоидины, образующиеся при обжарке. Умеренное потребление кофе снижает риск развития ряда хронических заболеваний, в том числе диабета 2-го типа, болезней печени, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Кроме того, чем выше потребление кофе, тем ниже риск развития болезни Паркинсона.

У тех, кто пьет кофе, реже развивается депрессия, а согласно одному исследованию, регулярное употребление кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера на 27%.

В новом исследовании профессор Университетского колледжа Корка Джон Крайан и его коллеги изучили влияние употребления кофе, отказа от него и последующего возвращения к его употреблению на когнитивные способности, настроение и поведение в контексте взаимодействия микробиоты кишечника и мозга — двусторонней связи между микробиомом кишечника и мозгом. Результаты исследования команды опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи провели серию психологических тестов, опросили 31 человека, употребляющего кофе, и 31 человека, не употребляющего кофе, а также собрали образцы кала и мочи, чтобы изучить изменения в их микробиоме и влияние на настроение и уровень стресса.

К любителям кофе были отнесены те, кто регулярно выпивает 3–5 чашек кофе в день. Это безопасная и умеренная доза для большинства людей. Сначала участники воздерживались от употребления кофе в течение двух недель, при этом регулярно проходили психологические тесты, а также сдавали анализы кала и мочи.

У тех, кто употреблял кофе, за этот период произошли значительные изменения в профилях метаболитов в микробиоме кишечника по сравнению с теми, кто кофе не пил. Половине участников, регулярно употреблявших кофе, вслепую давали кофе без кофеина, а другой половине — кофе с кофеином.

Обе группы сообщили о снижении уровня стресса, депрессии и импульсивности, что говорит о том, что употребление кофе значительно улучшает настроение, независимо от содержания в нем кофеина. У тех, кто пьет кофе, значительно больше таких видов бактерий, как Eggertella sp. или Cryptobacterium curtum, по сравнению с теми, кто кофе не пьет.

Считается, что первый способствует секреции желудочного сока и кишечной кислоты, а второй участвует в синтезе желчных кислот. И то, и другое может играть роль в уничтожении вредных кишечных бактерий и предотвращении желудочных инфекций. Также наблюдалось увеличение количества бактерий Firmicutes, что связано с положительными эмоциями у женщин.

Заметное улучшение обучаемости и памяти наблюдалось только у тех, кто пил кофе без кофеина. Это позволяет предположить, что за улучшение когнитивных функций отвечают не только кофеин, но и другие компоненты, например полифенолы.

Однако ученые обнаружили, что только кофе с кофеином снижает чувство тревоги, а также улучшает бдительность и концентрацию внимания. Кофеин также снижает риск развития воспалительных процессов. Кофе влияет на микробиом и нервную систему, а также на потенциальную долгосрочную пользу для здоровья микробиома.

