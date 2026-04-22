24 апреля 2026, пятница, 22:46
  22.04.2026, 13:36
Ноутбук заговорил с белорусом, когда тот лежал на диване
иллюстративное фото

В Минске в Первомайское РУВД обратился 20-летний местный житель с заявлением о киберинциденте. Об этом сообщает «Милиция Минска».

По словам молодого человека, находясь дома, он внезапно услышал незнакомый мужской голос, доносившийся из ноутбука. Попытки перезагрузить устройство результата не дали.

Затем на экране появился обратный отсчёт и предупреждение о том, что ноутбук будет выведен из строя, если он не перейдёт по указанной ссылке в мессенджере.

После перехода ему предложили зарегистрироваться на криптобирже и предоставить доступ к аккаунту. Минчанин отказался выполнять эти требования и обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили, что ранее он скачал расширение для популярной онлайн-игры, вместе с которым установил не менее шести вредоносных программ. Они были предназначены для сбора персональных данных, включая логины и пароли.

Кроме того, на устройстве обнаружили программы для скрытого удалённого доступа, трансляции экрана, управления веб-камерой и микрофоном, а также полного контроля над системой.

В результате атаки ноутбук стоимостью около 5000 рублей оказался полностью выведен из строя и восстановлению не подлежит.

